「訓誡吹哨人者」官員被起底！傳生活奢華 家人還擁加國籍

中國《人物》期刊早前一篇《發哨子的人》在中國網絡遭到大範圍封殺。日前內媒《南方人物周刊》再刊文披露相關細節。其中，「訓誡發哨人」的武漢中心醫院黨委書記蔡莉成為輿論眾矢之的。

3月11日，內媒《南方人物周刊》刊發題為《四人殉職，四人瀕危——武漢中心醫院「至暗時刻」》的報道，文中繼《人物》雜誌此前刊登「發哨人」文章被刪後，披露了更多武漢中心醫院高層打壓「發哨人」細節。

文中稱，武漢中心醫院包括黨委書記蔡莉、院長彭義香、以及紀委書記李蜜等嚴苛壓制醫護人員預警，並迫使他們在沒有任何防護措施下暴露在巨量病毒下，並導致該院300多醫護人員感染、4人死亡（眼科副主任梅仲明、眼科醫生李文亮、眼科副主任朱和平、甲狀腺乳腺外科主任江學慶）、4人僅靠儀器維持生命。

另外，在數百醫護人員感染，多人死亡之後，武漢中心醫院的院長和書記，從疫情出現後長達3個月的時間裏，都沒有去現場看望倒在防疫一線的員工。直到3月8日，該院的負責人才前往隔離病房看望在防疫一線的醫護人員。

據知情人透露，無論是《人物》還是《南方人物周刊》的報道，都隱去了幾個敏感的細節。其中一個細節是蔡莉等人在訓誡包括艾芬在內的「發哨」、「吹哨」醫生時，扣上的三個政治大帽子分別是：「你視武漢市自軍運會以來的城建結果於不顧；你是影響武漢安定團結的罪人；你是破壞武漢市向前發展的元兇。」

該知情人還透露，蔡莉3月初被命令必須24小時待在醫院之後，立即給自己安裝了床、淋浴設備，因為洗澡怕冷，還裝了取暖器。

另一位知情者更舉報稱，蔡莉的家人都是加拿大國籍。其女兒成績不好，卻能進入當地最好的中學，並且是最早在武漢開着寶馬7系、出入奢華場所的官二代之一。

針對上述報道，蔡莉本人目前沒有進行任何回應。但此事在網絡已經發酵，輿論聲音認為，武漢中心醫院負責人是導致「吹哨人」等人死亡的「直接責任方」，官方必須問責。

但有分析認為，當局目前明顯是在低調處理。自李文亮去世後，中國官方於2月7日就派出調查組赴湖北武漢，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。截至目前已有一個多月，調查結果仍未出爐。

加之近日《發哨子的人》遭全網刪除，針對這一事件，中國官方至今也沒有任何說法。

然而，蔡莉和彭義香日後被拋棄是必然的，但現階段官方在權衡利弊，因為這些人一旦被問責，他們也會甩鍋給他們的上級，這也許會讓各方都難堪。

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文章授權轉載自《香港01》