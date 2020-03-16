澳門防疫焦點轉海外 入境者須隔離

澳門近日新增一宗輸入性武漢肺炎病例，當局已把防疫焦點轉至海外，並規定除了中國大陸、香港和台灣以外，所有入境者必須接受醫學隔離14天。

澳門電台報導，社會文化司司長歐陽瑜今天宣布，自17日凌晨起，任何人在進入澳門14天之內曾前往除大陸、香港和台灣以外的國家或地方，都要接受隔離14天。

據公布，如果衛生當局判定入境人士來自疫情高風險地區，入境者將會被送往指定酒店或公共衛生臨床中心接受14天醫學隔離；如果來自不是太高風險地區，則在家中隔離。

當局同時規定，所有人在入境澳門前須填寫健康申報資料，申報內容包括旅行史，若有虛報或瞞報，最高可被判入獄6個月。

澳門已有1個多月沒有新增2019冠狀病毒疾病個案，但昨天確診一宗外來輸入病例，患者是26歲的韓國籍女子。

衛生局局長李展潤向當地媒體說，這名患者的傳播力相對較低，市民不必恐慌。

李展潤說，新增病例不會影響澳門的防疫形勢，當局在防疫上已取得階段性勝利，而中國大陸多個省市已近14天沒有新增個案。

李展潤說，病疫在世界其他地方蔓延得很快，當局需要把防疫重點由大陸轉到海外。