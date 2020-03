新冠肺炎 研究：一月初已發生兒童感染

多名來自中國各大學的研究人員最近發表論文指出,在今年1月初新冠肺炎疫情初期,即有兒童感染病例。

這篇12日發表在醫學期刊「新英格蘭醫學期刊」(NEJM)的論文題為 「Detection of Covid-19 inChildren in Early January 2020 in Wuhan, China」,研究對象包括今年1月7日至15日的366名住院兒童(16歲及以下)。

論文參與者包括武漢大學藍柯及劉映樂、復旦大學余宏杰以及華中科技大學同濟醫院孫自鏞等研究人員。研究獲得同濟醫院倫理委員會的批准。

論文表示,在366名兒童中,最常見的病原體是A型流感病毒(共23例,占6.3%)以及B型流感病毒(共20例,佔5.5%);另在6名患者(1.6%)檢測到引發武漢肺炎的新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)。

據表示,這6名2019冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱新冠肺炎)患者的發病日期在今年1月2日至8日之間,並於1月7日至13日期間住院。

研究顯示,這些病例與一名住在加護病房的患者有關;染病兒童分別出現中至重度的呼吸系統症狀,而他們和家人都沒有直接接觸與初期病例有關的華南海鮮批發市場,彼此也沒有直接接觸。

值得一提的是,其中一名1月2日開始出現症狀的兒童和她的家人都不是武漢人,而是住在湖北省黃石市陽新縣,發病前她和家人都不曾離開黃石市,感染源無法確定。

論文說,這項研究結果表明,在新冠肺炎疫情初期即有兒童感染病例。