輕症拖到重症…武漢男病危通知書出現這四字

2月28日至今，武漢婦女汪冰每天都會接到丈夫的病危通知書。那些醫療術語很陌生，但最後一行字，讓她雙手一次又一次地發抖：「病程中隨時可能呼吸心跳驟停死亡，最終預後差，人財兩空。」

那是連續不斷地，宣判她與丈夫永別。

紅星新聞報導，2月16日早上，丈夫方立強出現身體不適，病態的黃色從眼球、面部蔓延至全身。早在6年前，他曾患過這種名為「黃疸肝炎」的疾病，簡單住院10天後即康復出院。但一場突如其來的疫情，讓武漢的醫療資源悉數傾斜，丈夫從輕症一步步拖到病危。

大半個月裡，汪冰尋遍武漢各大醫院，曾在圍擋的縫隙中，看到過那些有能力收治丈夫的醫院大樓，一次次試圖入院卻被拒之門外。或者，是面對那些因為過道裡躺著危重患者，而無暇顧及的醫生。

汪冰說：「武漢的大醫院現在不能看病，這是非常時期我很理解。但我想，能不能放我們一條生路，讓我們去四川成都看病，因為十九冶的總部在四川，丈夫的醫保也在四川。可惜「武漢返京的黃女士」事件，攪動人們的神經，協調很久後依然無法成行。」

據報導，2月28日，因看到普仁醫院發布可住院信息，她丈夫終於被該院收治。就在她以為終於等到希望的時候，當天就收到醫院出具的病危通知書。

在普仁醫院經過診療、輸液，病情並未好轉，肝功能持續破壞。每天汪冰都會收到一次病危通知書，最後一行字寫著：「病程中隨時可能呼吸心跳驟停死亡，最終預後差，人財兩空。」

汪冰忘不掉丈夫徹底昏迷前的那一夜，四肢被綁在病床上，靠著潛意識徹夜痛呼，直至凌晨2點徹底失去意識。她守了一整夜，抱著丈夫的頭在耳邊細語：「老公，等天亮了，我就送你去做手術，病就好啦。」

報導說，進ICU之前，汪冰曾把女兒接過來見最後一面，她抱著爸爸喊：「爸爸你快好起來，爸爸你要勇敢。」

幾天前，方立強因為沒有得到及時治療，發展為肝衰竭臨終狀態，失去了最後的求生機會，現在只能等待幾乎不可能出現的奇蹟。汪冰說，她理解疫情期間的醫療部署，只是希望丈夫能在這些夾縫中，夠得著一條生路。