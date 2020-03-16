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香港首傳富豪中鏢 獅子山集團執董劉竹堅染疫

世界日報 / 香港新聞組／香港16日電
圖為張建宗(左二)、Recruit出版人劉竹堅(右二)、香港管理專業協會總裁李仕權博士(左一)和中國日報亞太分社副總編輯文綜鐸(右一)在午餐會上祝酒。 香港中通社圖片
圖為張建宗(左二)、Recruit出版人劉竹堅(右二)、香港管理專業協會總裁李仕權博士(左一)和中國日報亞太分社副總編輯文綜鐸(右一)在午餐會上祝酒。 香港中通社圖片

由海外「倒灌」香港的新冠肺炎確診個案湧現，3月8日自英返港確診的67歲男商人，證實是獅子山集團及澳獅環球的大股東兼執行董事劉竹堅，成為首名確診的香港富豪。因應最新疫情，港府昨晚宣布對愛爾蘭、英國及美國發出紅色外遊警示，19日零時零分起，所有於抵港前14日曾到該三國或埃及的人，均須家居強制檢疫14天。

Recruit前老闆 劉竹堅身家7400萬

大公報報導，獅子山集團及澳獅環球昨晚刊發公告，大股東兼執行董事劉竹堅於13日確診，正在香接受治療，目前情況穩定。公告強調劉的症狀相對輕微，業務將不受重大干擾。兩企辦事處已安排專業公司徹底清潔消毒，與衛生防護中心緊密合作，確保曾與劉接觸的公司員工和商業夥伴得知有關消息。

人稱「堅叔」的劉竹堅是招聘雜誌Recruit前老闆，現為獅子山集團及澳獅環球的大股東。港交所資料顯示，劉竹堅分別在兩間上市公司持有43.09%及67.97%股份，以上周五收市價計算，市值約5.75億港元（約合7433萬美元）。獅子山集團主要從事在中國內地、香港、英國、澳洲，以及美國等承印消閒及生活品味圖書、教科書、教材及兒童圖書。至於澳獅環球，是由獅子山集團旗下澳洲印刷解決方案及服務供應商分拆而來。

據了解，劉竹堅3月8日返港後，當日曾到銅鑼灣波斯富街48號，翌日返回公司上班並與八名同事開會。3月10日出現病徵，隔日至醫院求診，現於威爾斯親王醫院治療。

劉竹堅縱橫金融圈多年，但作風低調。據了解，他早年曾在貿發局工作。1990年，劉竹堅收購英資怡和集團的印刷業務，改名勤達印刷。劉後來加入紙媒行業，與羅嘉瑞合力收購招聘雜誌Recruit並成為控股股東。

新冠肺炎 COVID-19

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