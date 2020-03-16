4例確診兩例來自門診 武漢仍有社區感染風險

中國國家衛生健康委員會今天發布的疫情通報指出，15日零時至24時境內新增新冠肺炎確診4例都在疫情重災區武漢市，陸媒報導，4例中有兩例是經門診確診，顯示當地仍有可能爆發社區感染。

根據澎湃新聞的報導，3月15日零時至24時，武漢全市新增確診病例4例，其中1例來自住院，1例來自隔離點，2例來自門診。

報導說，門診患者1例住洪山區和平街鐵機路保利才盛景苑，患者家屬曾外出在社區活動，居住的樓棟曾出現確診病例，不排除社區間接感染的可能。

報導指出，另1例住武昌區百瑞景2期，也曾在社區活動、外出上班和醫院就醫，不排除社區或家庭成員感染的可能。

另據中新網15日報導，武漢市衛健委副主任鄭雲表示，近期武漢市的確診病例已下降至個位數，但根據流行病學調查和傳染病學規律，武漢防疫形勢依然嚴峻，因3月13日和3月14日，均各有確診來自門診，當前還有一定社區感染風險，請保持高度警惕。

儘管如此，根據國家衛健委公布的疫情通報，報導說，湖北省已連續3日新增確診都是4例，而且都集中在武漢市，湖北的重症病例更少於3000例降至2975例。

報導指出，全中國的現有確診病例也少於1萬降至9898例，其中湖北的確診病例數是9605例，仍占大宗。