快訊

校園拚防疫！侯友宜：6月底前新北師生不准出國

詩人何曾離開人間世？永遠的搜索者楊牧

不想隔離14天 400遊歐港人心急回家

中央社 / 香港16日電

據公布，目前正在歐洲旅遊的400多名港人正設法趕在17日凌晨前抵港，以免居家隔離14天。

香港立法會旅遊界代表議員姚思榮今早向媒體說，目前約有10多個香港旅行團在歐洲跨境旅遊，團員有400多人，且都在申根公約國家。

他表示，旅遊業議會已盡量安排這些人回港，但由於經土耳其和杜拜返港的中轉機可能減少航班，未知這些旅行團能否趕在接受檢疫限期前抵港。

姚思榮並說，受2019冠狀病毒疾病疫情影響，本地旅遊業已進入冰封期；隨著疫情擴散海外，旅遊業者連境外旅遊市場都無法經營，收入幾近零。

香港當局日前向申根區國家發出紅色旅遊警示，衛生當局接著公布，自17日起，包括港人在內，這些國家的入境者都要接受家居隔離檢疫。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

子瑜返台居家檢疫近況曝光　曬居家美照粉絲大呼「想念」

居家檢疫送餐聯繫 補貼村里長、幹事

「心情差」台南檢疫男 到高雄扛轎

隔離、檢疫者訊號頻異常 警察訪查心驚驚

相關新聞

獨／陸全面復工？ 上海台幹：一天只賣出三杯飲料

新冠病毒疫情已遍布全球破10萬例，光中國確診就破8萬例，已經重創經濟。雖中國近來顯示疫情退燒，中共中央總書記習近平下令各...

陸女大生瞞父母遊歐狂玩13國 入境發燒慘被隔離

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情在世界肆虐，歐美情況愈來愈嚴峻。深圳一名大專女學生1月時隱瞞父母獨自出國，曾到訪土耳其、法國、瑞士、冰島、意大利等13個國家，直至3月頭在珠海口岸被發現體溫過高，雖然檢測結果呈陰性，但仍需要隔離，更被學校記過處分。消息傳開去之後，卻有網民質疑家境一般的大學生竟然可以這麼富有，可能是從事不法交易，她最後更需要向接受傳媒訪問解釋事情來龍去脈。

歐洲26國列紅色旅警 港留歐生「大逃亡」返港避毒

香港特區政府前晚（13日）對申根地區26個歐洲國家發出紅色外遊警示，不少在歐洲的港人、學生隨即在限期前急湧返港避疫，目前在歐洲的香港旅行團更大受影響，旅遊業議會昨日表示，目前約有48個香港旅行團約1100人在歐洲，其中27個旅行團有申根地區的行程，並將在17日之後、即實施檢疫措施後才返港，涉及約540名旅客。

圖表看疫情／義單日368死創新高 美降息四碼救經濟

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

港學者袁國勇建議：所有入境香港人士應隔離14天

在北京和三亞等城市規定，所有境外人士入境都需強迫集中隔離十四天，且費用自理後，香港大學微生物學系講座教授袁國勇上午在一個...

新冠防疫形勢依然嚴峻 陸中央指導組籲「再堅持」

據香港明報報導，武漢疫情趨於緩和，對於疫情何時才能結束，武漢市衛健委副主任鄭雲說，「武漢市現在防疫形勢依然很嚴峻」。他說...

大陸新增16人確診 多地集中隔離觀察入境人士

中國大陸15日新增16宗新冠肺炎確診個案，14人死亡（全部是湖北省境內），累計有80844宗確診病例，新增疑似病例41例...

疫情重創香港旅遊業 2月份訪港遊客年跌9成6

香港旅發局表示，2月份初步訪港旅客數字為19.9萬人次，按年下跌超過9成6，預計3月訪港旅客數字可能進一步減少。按分類，...

香港一天新增7例確診 皆有外遊記錄

香港過去一日新增7宗新冠肺炎確診個案，全部有外遊記錄，累計增至148宗。

澳門新增1例確診 韓女與男友赴葡萄牙探親感染

澳門新增一宗確診輸入新冠病毒感染病例，距離上一宗確診40日，成為第11宗個案。

大陸新冠肺炎新增16例 境外輸入占12例

據大陸國家衛健委通報，3月15日大陸新冠肺炎新增確診16例，其中境外輸入占12例，境內新增4例都在武漢市；新增死亡病例1...

北京防疫升級 湖北逐步解封

新冠肺炎全球蔓延，為防堵境外輸入案例，北京市昨升級防疫措施，十六日零時起，所有入境北京人員，全部集中隔離觀察十四天。集中隔離期間，費用需要自理，兩周隔離費用約新台幣二萬八千元。

熱門新聞

案59確診為高中生！相關接觸者達16人 該班停課14天

圖表看疫情／義單日368死創新高 美降息四碼救經濟

暴增6例境外移入 西班牙留學生、青少年遊希臘都確診

新竹破蛋首例確診 衛生局澄清：非設籍也不住竹縣

確診高中生已掌握7家人6聚餐同學 就讀班級要停課

被爆和張益贍不倫戀 蔡宜芳今臉書道歉了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。