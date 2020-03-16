不想隔離14天 400遊歐港人心急回家

據公布，目前正在歐洲旅遊的400多名港人正設法趕在17日凌晨前抵港，以免居家隔離14天。

香港立法會旅遊界代表議員姚思榮今早向媒體說，目前約有10多個香港旅行團在歐洲跨境旅遊，團員有400多人，且都在申根公約國家。

他表示，旅遊業議會已盡量安排這些人回港，但由於經土耳其和杜拜返港的中轉機可能減少航班，未知這些旅行團能否趕在接受檢疫限期前抵港。

姚思榮並說，受2019冠狀病毒疾病疫情影響，本地旅遊業已進入冰封期；隨著疫情擴散海外，旅遊業者連境外旅遊市場都無法經營，收入幾近零。

香港當局日前向申根區國家發出紅色旅遊警示，衛生當局接著公布，自17日起，包括港人在內，這些國家的入境者都要接受家居隔離檢疫。