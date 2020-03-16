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疫情趨緩 上海專家：中國已邁過至暗時刻

中央社 / 台北16日電

中國本土新增2019冠狀病毒疾病確診的病例，多日來在個位數徘徊，許多人樂觀看待疫情。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在15日刊出的文章中就表示：「中國已經邁過至暗時刻」。

張文宏是這次武漢肺炎的上海醫療救治專家組組長。他15日在復旦大學附屬華山醫院感染科官方微信帳號發表「張文宏：大流行狀態下的國際抗疫與中國應對——國際戰疫動態與展望（二）」。

他在文中說，原本以為中國控制良好，世界也會同步控制，像新加坡、日本以及韓國等東亞國家都做的非常好，但如英國等「佛系」抗擊疫情國家坦然接受病毒的廣泛傳播現實，未來可能變成病原輸出國，疫情後續發展將不容樂觀。

他認為，現在歐洲突然成為疫情的新中心，帶來巨大的不確定性，「本場疫情在今年夏天結束基本已經不可能」，如果義大利和伊朗的疫情繼續向縱深演化，那麼武漢肺炎將演變為跨年度疫情。

文章說，中國下階段面臨的是管控輸入性的巨大風險。依靠中國強大的公立醫院網絡，和中國疾控對已知傳染性疾病的快速直報體系，「中國二次過草地一定能夠成功」，只不過可能短期內不會結束戰役。

依據中國官方公布的數據，武漢肺炎在中國的擴散受到抑制，連日來新增病例集中於湖北省武漢市，且境外輸入病例大於本土病例。

湖北省15日舉行的記者會上，武漢市人民政府副秘書長李濤稱，已將原有46家定點醫院的武漢肺炎患者向10家定點醫院集中，其餘的醫院進行消毒殺菌，將恢復原有醫療體系。

不過，武漢市衛生健康委員會副主任鄭雲則表示，根據流行病學調查分析和傳染病規律，武漢市現在防疫形勢依然嚴峻。連續幾天，武漢還有社區零散的發病病例，當前還是有社區傳染風險。

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