陸女大生瞞父母遊歐狂玩13國 入境發燒慘被隔離

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情在世界肆虐，歐美情況愈來愈嚴峻。深圳一名大專女學生1月時隱瞞父母獨自出國，曾到訪土耳其、法國、瑞士、冰島、意大利等13個國家，直至3月頭在珠海口岸被發現體溫過高，雖然檢測結果呈陰性，但仍需要隔離，更被學校記過處分。消息傳開去之後，卻有網民質疑家境一般的大學生竟然可以這麼富有，可能是從事不法交易，她最後更需要向接受傳媒訪問解釋事情來龍去脈。

「深圳一大學女生瞞着父母遊遍13國回國後發熱被隔離」的消息在微博引起熱論，但不少網民錯重點，不解為何一個大學生怎樣有錢出國玩那麼久，「正常情況下家庭不是富豪家庭，出國走這一圈的花銷誰給報銷的？」，甚至有人質疑她是不是進行不正當的交易。女學生就讀的深圳某高校應用外語學院有職員證實，指該名學生「瞞着學校去（旅行）的。對老師說回家了，對家長說在深圳打工。她被隔離後，我們才知道她去了哪裏。」

後來主人翁女學生郭思靜現身說法，她向傳媒表示，從小就夢想要環遊世界，所以她的專業亦選讀英語，1月20日已經出國，當時仍未知道有疫情發生，回中國前意大利是最後一站，在羅馬遊玩的時候也有戴口罩。

郭思靜解釋旅費是她打工和幫人補習3個月，加上做國外代購賺回來的錢，這次旅行一共花了3萬多人民幣（約12萬台幣），有時都是坐大巴，節省一晚住宿費，「因為我是一個學生，我沒有那麼多的經濟（來源），不像網友說有人包養我。」

對於向父母隱瞞，她解釋是不想家人擔心，「在他們的眼中，國外（會發生）那種槍殺案，反正就會死人的那種」，直至新年的時候，她跟家人視像通話，因為鏡頭還是早上才被家人知道她去旅行了。

郭思靜正在珠海中西醫結合醫院住院，但證實未有感染新冠肺炎。對於學校的記過處分，郭思靜表示不過分，「因為我確實做錯了，我也不想讓學校承擔太大的壓力，也不想讓我喜歡的人承受壓力。畢竟都是成年人，你自己做事要承認」。後來她也在社交媒體發布了《檢討書》，表示「任性只會自討苦吃」，請大家不要隱瞞自己的行蹤，不要謊報自己的行程，不要聚會，不要出去玩。

聽過她的解釋後，有網民認為她出發時外國仍未有疫情，不能怪罪她，亦有人覺得年紀小小就可以自己賺錢去旅行，「挺羨慕她的。這麼小就這麼果斷！」、「很有能力，也會賺錢」，不過亦有人指隱瞞父母始終不對。

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文章授權轉載自《香港01》