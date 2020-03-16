新冠肺炎中國新增確診16例 境外輸入占12例

根據中國國家衛生健康委員會今天公布2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情最新通報，15日零時至24時，全中國新增確診病例16例，其中境外輸入占12例，境內新增的4例都集中在武漢市。

國家衛健委公布的疫情通報指出，3月15日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例16例，新增死亡病例14例（湖北14例），新增疑似病例41例。

通報的資料顯示，當日新增治癒出院病例838例，解除醫學觀察的密切接觸者1316人，重症病例減少194例。

國家衛健委的疫情通報另指出，截至3月15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例9898例（其中重症病例3032例），累計治癒出院病例6萬7749例，累計死亡病例3213例，累計報告確診病例8萬860例，現有疑似病例134例

總計追蹤到的密切接觸者共68萬462人，尚在醫學觀察的密切接觸者則是9582人。

疫情重災區湖北的新增確診病例4例（武漢4例），新增治癒出院病例816例（武漢752例），新增死亡病例14例（武漢13例），現有確診病例9605例（武漢9150例），其中重症病例2975例（武漢2878例）。

累計湖北治癒出院病例5萬5094例（武漢3萬8384例），累計死亡病例3099例（武漢2469例），累計確診病例6萬7798例（武漢5萬3例）。新增疑似病例2例（武漢2例），現有疑似病例18例（武漢15例）。

國家衛健委的疫情通報指出，新增境外輸入確診病例12例（北京4例，廣東4例，上海2例，雲南1例，甘肅1例）。截至3月15日24時，累計境外輸入確診123例。

而港澳地區的疫情，其中香港特別行政區確診病例累計148例（出院84例，死亡4例），澳門特別行政區10例（出院10例）。