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官員：武漢防疫形勢依然嚴峻 有社區感染可能

中央社 / 台北15日電

中國湖北省武漢市近日疫情趨緩，但當地官員說，武漢的防疫形勢依然嚴峻，市民應盡量避免外出。此外，疫情期間許多非新冠肺炎病患的醫療資源被迫犧牲，當地如今才逐步恢復這些醫療服務。

澎湃新聞報導，15日下午，湖北省新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情防控工作指揮部召開第47場記者會，說明武漢市新冠肺炎患者救治和非新冠肺炎患者就醫安排情況。

武漢市衛生健康委員會副主任鄭雲表示，近期武漢市每日新增的確診病例已經下降到個位數，但根據流行病學調查分析和傳染病的規律，武漢市現在防疫形勢依然嚴峻。

他說，武漢在13、14日均有1個確診病例來自於門診，患者本人和家屬在居家期間有外出和在社區內活動的軌跡，不排除仍有社區的感染可能。

鄭雲說，當前還有一定的社區傳染的風險，要保持高度警惕，市民仍應儘量避免外出，如果要外出時一定戴好口罩，並且與他人保持好一定的距離，平時多洗手。

武漢市肺科醫院院長彭鵬說，當地新冠肺炎重症患者的出院率在83%左右。下一步會把重點放在阻止重症向急危重症轉化的環節上，以期進一步降低病亡率。

但他也說，目前當地還有240名住院患者，重症比例儘管下降，但仍達29%，說明在整體疫情得到了基本控制的情況下，危重症救治的任務還是很艱巨。

至於非新冠肺炎患者的就醫權益，武漢市政府副秘書長李濤今天表示，武漢市正修復和開放41家大中型醫院，服務急性心腦血管、血液透析、惡性腫瘤等危重和急診患者，以及孕產婦、兒童等特殊人群，以區為單位各設置1到2家醫院為轄區居民開展綜合醫療服務，逐步恢復社區衛生服務中心的基本醫療服務功能。

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