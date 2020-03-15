習近平：做好常態化防疫和心理輔導 防社會隱患

中共總書記習近平今天在黨刊「求是」雜誌發表文章，要求探索新的治療手段，並推進疫苗研發和產業化鏈條有機銜接，為有可能出現的常態化防控工作做好周全準備。

習近平在文章中還強調，要做好患者康復和隔離群眾的心理輔導工作。病人及在家隔離群眾的心理可能產生問題，病故者家屬也可能需要心理輔導，問題若沒有解決，「會帶來社會穩定隱患」。

習近平今天在「求是」雜誌刊登題為「為打贏疫情防控阻擊戰提供強大科技支撐」的文章，是他2日向有關部門就疫情防控科研攻關工作座談時的講話，提出以下7點表示。