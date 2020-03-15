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香港增4例確診新冠肺炎 全都有境外旅遊紀錄
香港今天新增4例2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）確診病例，4人都有境外旅遊紀錄。截至目前，累計有145人確診。
對於新增的病例，香港明報網引述衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中的35歲男子曾前往日本北海道滑雪；29歲外籍男子曾前往德國和奧地利；另外兩例互為友人，分別是37歲男子以及39歲男子，兩人曾往法國滑雪。
據衛生防護中心數據，截至今天下午5時，香港累計有145人確診、1名疑似確診病例、4人病亡以及84人出院（包括1疑似個案）。
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