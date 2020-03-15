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謊報接觸史、旅居史 北京、唐山出「狠招」罰自費治療

世界日報 / 中國新聞組／北京15日電

中國嚴格要求境外人員及旅客不得刻意隱瞞及謊報接觸史、旅居史，但無視這項規定的人仍不在少數。對此，多地近日祭出多道「狠招」，北京市、河北省唐山市要求感染新冠病毒的瞞報謊報者，若未參加基本醫療保險，一律自付所有治療費用；浙江省慈溪市部分街道規定隔離費用由當事人自理，有一行五人因此已向酒店支付了1萬4000元（人民幣，下同）的房費。

北京日報報導，北京市政府副秘書長陳蓓14日說，未參加基本醫療保險的人員在回國入境過程之中被確診或疑似病例的，醫療費用由患者個人負擔。

北京青年報報導，唐山市14日發布通告，境外入唐人員若刻意隱瞞謊報病情或拒不執行疫情防控措施，除依法究責，本人一旦感染，所有治療費用由本人承擔。

報導指出，據武漢協和醫院工作人員表示，瞞報謊報者如果感染後病情危重，治療費用最高或達上百萬元。

人民日報14日發表「刻意隱瞞病情入境不配享有免費治療」評論指出，刻意隱瞞或拒不執行疫情防控措施危害巨大，除承擔法律代價外也有必要算「經濟帳」。

另南方都市報報導，一名湖北男子稱他返回浙江省慈溪市集中隔離，一行五人向酒店支付14000元的房費。慈溪市防控辦公室回應，該市確有部分街道（鎮）要求個人自理全部隔離費用。

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