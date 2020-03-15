曾接觸59人…在美華女發燒確診後返中 僑界：早就感染

剛度過新型冠狀病坊疫情高峰的中國，如今又面臨輸入病例的風險。北京、上海等地近日分別傳出從美國、義大利、西班牙和法國等地入境確診的病例，其中長期住美國的黎姓女子自稱因發燒等症狀，在美國三次申請核酸檢測均被拒，返回北京後確診，同行的丈夫、兒子以及59名密切接觸者都已採取相應措施，嚴防疫情倒灌危及首都。

不過，美東地區有知情人士揭露，黎女在參加Biogen大會時就被傳染，隨後被確診，但不想被全家隔離，才帶著丈夫和兒子前往中國，不存在高燒攝氏39度卻三度被拒絕測試病毒的情況。

更有美國華人質疑，黎女在從波士頓到洛杉磯的飛航途中，恐已成為病毒傳播者。

21世紀經濟報導報導，戶籍重慶的黎女長期定居美國麻薩諸塞州，自述2月26日至27日在美國參加公司會議，其中一名同事後來被診斷為新冠肺炎確診。3月1日晚，黎女出現寒顫，之後發燒最高達攝氏39度，同時伴有咳嗽、流涕、噁心、腹瀉、肌肉痠痛、全身乏力等症狀。

黎女及丈夫、兒子一家三口於美國當地時間3月12日1時從洛杉磯機場乘國航，於北京時間3月13日5時到達北京首都機場。

上海近兩日的境外輸入病例，則分別來自法國、西班牙、義大利，經由台北、莫斯科轉機到上海，入境後確診。

上海機場高規格防疫也引發網友關注。微博上流傳一張大批防疫人員及車輛在上海浦東機場接機的照片，大陣仗被網友形容為畫面「堪稱大片」，紛紛稱讚上海針對境外輸入的硬核防疫。

根據上海發布的消息，這趟13日從德國法蘭克福飛往上海的航班，經海關登機檢疫，發現4名有發燒症狀的旅客和2名報告服用過感冒藥的旅客，經海關登臨檢疫，6名旅客及其4名同行者由救護車送往醫院診治，另有30名同機旅客採樣後統一移送集中隔離點實行醫學觀察。