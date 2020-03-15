驗出「病毒屍體」公主號康復港翁復陽

乘「鑽石公主」號郵輪在日本確診的76名港人中，50名康復者已回港。衛生防護中心昨公布，當中再多一名85歲老翁回港後對病毒呈陽性，成為第二宗同類個案，他因心臟問題求醫，一度入屯門醫院普通內科病房，26名醫護因此需接受監察。中心估計因化驗敏感度高，驗出的是病毒「屍體」，但會安排有關回港確診者覆診，有需要會驗病毒和抗體。

明報報導，保安局表示，截至15日，「鑽石公主」號乘客中有76名香港確診者，2人離世，13人仍留醫，61人痊癒出院，其中50人已返港，3人返回其他原居地，其餘仍在日本。繼早前公布一名31歲女康復者回港後病毒檢測呈陽性，昨再增一名85歲老翁有相同情。

據報導，該名有心臟病紀錄的85歲男病人1月25日在香港上船，2月4日在日本確診，經兩次化驗陰性後出院，3月10日乘全日空NH811航班回港。他於3月11日因胸口痛到屯門醫院急症室求醫，有提及自己是「鑽石公主」號確診者，抽血化驗心臟酵素後回家，翌日覆診再入普通內科病房，他向護士表示有咳嗽後轉入監察病房和化驗，結果呈弱陽性；再轉入隔離病房，第二次化驗亦是陽性。

醫管局總行政經理劉家獻稱，兩宗個案驗出樣本中有病毒的核糖核酸，但不能證明病毒是生還是死，以及有沒有傳染性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君相信驗出的是病毒「屍體」，不是復發。張說會安排在日本確診後回港的個案覆診，有需要會化驗他們是否帶病毒和抗體。

歐美「倒灌」 首名港醫中招

大公報報導，國際疫情加劇擴散，從海外「倒灌」輸入香港的新冠肺炎個案持續增加，並出現首位醫生確診，一名私家婦產科醫生從美國返港後，前晚確診。

昨日新增的四名確診患者中，三人均有外遊史，包括一名39歲從事建築及設計行業的女子，曾到杜拜公幹及到西班牙探朋友；一名28歲女子於過去兩個月在倫敦；而前晚確診的54歲女患者的姐夫亦中招，兩人早前到過摩洛哥。

此外，前晚確診的61歲男子（第136宗），據了解是外籍婦產科醫生，在中環開設私家診所。衛生防護中心稱，他於2月27日至3月9日到美國科羅拉多州探親，經日本回港，回港後沒有上班。