滯鄂港人包機 最快下周再飛

滯留湖北省的港人原約有3000人，特區政府本月4日及5日安排4班包機接回469人。特首林鄭月娥10日表示會爭取盡快公布第二批包機的安排。消息人士透露，特區政府最快於下周，連續兩日派包機接回港人，但未定人數和派幾多班機，料會沿用武漢機場的「撤離」行動。林太上周二提及，接回港人要考慮會否為檢疫中心帶來很大壓力，食衛局回覆查詢稱，包括火炭駿洋邨的3間檢疫中心共有1254個單位，截至13日早上9時已使用513個，即現尚餘700多個。

明報報導，入境事務處長曾國衛昨出席商台節目《政經星期六》時稱，完成首輪派包機到武漢接載港人的行動後，已立即與政制及內地事務局長聶德權啟動下一輪包機的安排，近日都有與特首開會，跟保安局等部門研討細節，準備敲定，相信聶很快會公布。

據報導，消息人士說，第二批包機撤離安排與第一批相同，會接載「有迫切需要者」，料入境處長曾國會親自帶隊，即日來回。他又說，未確定會到距離武漢機場多遠的地方接滯留港人乘搭包機，考慮之一是擔心若太遠，車程太長，途中會出現交叉感染。另據了解，以高鐵接回港人的方案暫不考慮，因擔心車程長，若車上出現突發情難處理。

工聯會鄧家彪稱，暫只知3月內會有第二批包機，若與上次一樣有4班機的話，僅能接載武漢周邊一兩個市的滯留港人。