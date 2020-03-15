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歐洲26國列紅色旅警 港留歐生「大逃亡」返港避毒

世界日報 / 香港新聞組／香港15日電
香港特區政府前晚（13日）對申根地區26個歐洲國家發出紅色外遊警示，不少在歐洲的港人、學生隨即在限期前急湧返港避疫，目前在歐洲的香港旅行團更大受影響。 中國新聞社
香港特區政府前晚（13日）對申根地區26個歐洲國家發出紅色外遊警示，不少在歐洲的港人、學生隨即在限期前急湧返港避疫，目前在歐洲的香港旅行團更大受影響。 中國新聞社

香港特區政府前晚（13日）對申根地區26個歐洲國家發出紅色外遊警示，不少在歐洲的港人、學生隨即在限期前急湧返港避疫，目前在歐洲的香港旅行團更大受影響，旅遊業議會昨日表示，目前約有48個香港旅行團約1100人在歐洲，其中27個旅行團有申根地區的行程，並將在17日之後、即實施檢疫措施後才返港，涉及約540名旅客。

文匯報報導，據悉有關旅行團正尋求團友共識，決定是否提早返港，但由於航空公司的航班大減，令機位供應緊張，機票錢隨時急增，或需要團友自行承擔有關開支。

在新措施下，於17日由該26個歐洲國家抵港者須接受家居強制檢疫14天，結果有原定13日晚前赴歐洲的旅行團一收到消息即時在機場解散。旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，在特區政府公布有關消息前，最少已有38個本月出發的歐洲團取消，涉及約800名旅客。

據報導，除旅行團外，一些居港人士也趕緊離開歐洲，其中在本港居住的德國人Melanie和女兒Gwendolyn，昨晨即搭機由德國回港。Melanie表示，德國每日有更多人感染新冠肺炎，形容疫情「有點可怕」（a bit scary），加上疫情範圍擴大，擔心稍後會更難搭機返港，故盡快起行，而她與女兒返港後，會盡量留在家中。

報導指出，港府的強制檢疫措施，雖仍未包括英國入境者，但有在英國的港人亦決定返港。在英國攻讀碩士學位的黃先生指出，當地防疫措施嚴重不足，「地鐵上有人咳，人唔戴口罩，戴口罩會當你係異類。」他就讀的大學未有停課，但鼓勵學生回家，第三學期改為網上授課。

他續說，未來兩周返港的機位已幾近訂滿，擔心回港有困難，自言是「急住返」。

不過，仍有不少香港旅客繼續按計劃前赴歐洲，蘇先生前晚出發前往德國漢諾威探親一個月，表示已有心理準備回港要強制檢疫，他表示已帶備大量口罩，亦會避免前往多人地區。

香港特區政府前晚（13日）對申根地區26個歐洲國家發出紅色外遊警示，不少在歐洲的港人、學生隨即在限期前急湧返港避疫，目前在歐洲的香港旅行團更大受影響。 香港中國通訊社
香港特區政府前晚（13日）對申根地區26個歐洲國家發出紅色外遊警示，不少在歐洲的港人、學生隨即在限期前急湧返港避疫，目前在歐洲的香港旅行團更大受影響。 香港中國通訊社

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