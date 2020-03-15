封閉式管理 無法複製的中國經驗

周六午後，上海淮海中路人車川流，若不是每個人臉上都戴著口罩，很難讓人感受到新冠肺炎的威脅還未散去。

精明而謹小慎微的上海人願意走出家門，不會是光看官方公布的疫情數字，而是他們真相信最危險的時刻已經過去。

官方數據也顯示，13日全中國新增確診病例已降至11例，連原本疫情最嚴重的湖北也僅新增四例。從1月23日武漢封城算起，中國只用了一個多月就基本控制住疫情。

這樣的成績讓所謂「中國經驗」開始受到吹捧，「中國經驗已為全球戰疫提供樣板」、「中國經驗可幫助世界戰勝疫情」等報導，近日不斷出現在中國媒體。

然而，正陷入疫情失控的各國，真能複製「中國經驗」？答案基本是否定的。中國之所以能在短時間內控制住疫情蔓延，封城與全面實施「封閉式管理」是關鍵。

但沒有「朝陽群眾」、「西城大媽」及居委會等嚴密的基層組織，其他國家如何落實封城？而放眼全球，還有哪個地方的民眾被迫關在家中超過一個月，靠著半夜對窗外嘶吼、上網發發牢騷就能化解心中不滿？

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏也說，中國的戰疫策略在國際上很難照搬，也沒有哪個國家有這樣的「勇氣」，願意以經濟停擺兩個月為代價。

12日國家衛健委與世衛組織以視頻連線舉辦一場防治新冠肺炎「中國經驗」國際通報會。衛健委主任馬曉偉總結新冠肺炎防控「中國方案」八大重點，第一條就是「以習近平同志為核心的黨中央高度重視疫情應對工作、全面加強集中統一領導」。

「世界上只有一個習近平」，這就註定了新冠肺炎疫情防控的「中國經驗」，只能是人類歷史上絕無僅有的一個特例。