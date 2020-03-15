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「人類史上最大隔離事件」 研究：武漢封城減70萬人感染

世界日報 / 中國新聞組╱北京15日電
新冠肺炎在湖北武漢爆發後，武漢於1月23日「封城」。 中國新聞社
新冠肺炎在湖北武漢爆發後，武漢於1月23日「封城」。 中國新聞社

新冠肺炎在湖北武漢爆發後，武漢於1月23日「封城」。醫學平台「medRxiv」近日在網上發表來自中國、美國和英國的22位科學家聯合完成的研究稱，武漢封城作為人類歷史上最大的隔離事件，疊加各地的緊急響應措施，讓中國新冠肺炎感染者減少70多萬人，對遏制疫情起到至關重要作用。

澎湃新聞報導，該名為「中國COVID-19疫情爆發最初50天內傳播控制措施的作用」的研究指出，去年12月31日，武漢健委通報新冠肺炎病例，由於武漢擁有1100萬人口，又是中國中部最大的交通樞紐，為控制疫情，武漢於今年1月23日實施出行禁令，其後全國各地陸續啟動緊急應對措施。

研究提到，就涉及的人口而言，這似乎是人類歷史上最大的一次隔離（行動限制）事件。

研究團隊對中國新冠肺炎疫情暴發的最初50天內，也就是從2019年12月31日到2020年2月19日，中國實施的旅行限制和傳播控制措施帶來的影響進行了定量分析。這一時期覆蓋了40天的春節假期。

研究指出，武漢的出行禁令將新冠肺炎在其他城市的暴發時間平均推遲了2.91天。超過130個城市受益於這一推遲，這些城市覆蓋了中國一半以上的地理面積和人口。

與較晚開始控制的城市相比，在新冠肺炎暴發之前已率先實施一級應對措施的城市在疫情暴發第一周報告的實驗室確診病例減少33.3%。

研究團隊也研究了控制措施對武漢市外疫情軌跡的總體影響。

研究透過對基本傳染數（在無干預措施下，一個病患能傳染給多少人的平均數）的估算，得出如沒有武漢封城或國家應急響應，到2月19日，即疫情爆發第50天，在武漢以外地區確診病例將達到74.4萬例（±15.6萬）。不過，論文強調，中國人口中很大一部分人仍面臨感染風險，放鬆防控可能導致傳播死灰復燃。

據報導，作者們認為，這份早期分析表明，在中國春節假期期間啟動的傳播控制（非藥物）措施，包括前所未有的武漢出行禁令和一級應急響應，推遲了中國境內新冠肺炎疫情的增長，並限制了其規模。

該研究的通訊作者為：北京師範大學全球變化與地球系統科學研究院遙感科學國家重點實驗室田懷玉副教授、英國牛津大學動物系Christopher Dye教授、英國牛津大學動物系Oliver G. Pybus教授、美國普林斯頓大學生態與進化生物學系Bryan T. Grenfell教授、中國軍事醫學科學院微生物流行病研究所病原微生物國家重點實驗室楊馥瑞研究員。

新冠肺炎在湖北武漢爆發後，武漢於1月23日「封城」。 中國新聞社
新冠肺炎在湖北武漢爆發後，武漢於1月23日「封城」。 中國新聞社

新冠肺炎 COVID-19

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