新冠肺炎疫情向好 中國：絕大多數是低風險縣

中國國家衛健委下午表示，經過艱苦努力，中國疫情形勢向好態勢進一步鞏固拓展，透過對全國高、中、低等風險縣域監測，絕大多數縣是低風險的縣。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「強化疫情防控期間困難群眾兜底保障」記者會，國家衛生健康委員會發言人、宣傳司副司長米鋒在通報最新疫情統計時，作上述表示。

他指出，3月13日除湖北以外，其他省分新增確診病例7例，全部是境外輸入病例；新增疑似病例17例，無新增死亡病例，重症病例減少5例。

他表示，中國大陸現有本土確診和疑似病例數，近一週均持續下降。武漢治癒出院比例為72.9%，湖北除武漢以外的治癒出院比例92.7%；湖北以外省分治癒出院比例為97.3%，治癒率近一週均持續上升。

米鋒指出，經過艱苦努力，中國疫情形勢向好態勢進一步鞏固拓展，透過對全國高、中、低等3級風險縣域的監測，到14日為止，全國絕大多數縣是低風險的縣，相關省分也對高、中、低風險的縣域名單進行公布。