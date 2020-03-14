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上海新增2例境外輸入 一例由巴黎經桃園轉機

中央社 / 北京14日

上海發布披露，今日零時至12時，確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）境外輸入型2例，其中一例11日自法國巴黎出發、經台北（桃園）轉機，12日抵達上海浦東機場

據上海發布，14日中午前，排除新型冠狀病毒肺炎疑似病例3例；新增2例確診病例，均是透過聯防聯控機制發現的境外輸入型病例。

新確診病例1是湖南籍、在法國留學生活。3月11日從法國巴黎出發，經台北（桃園）轉機，12日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測結果和影像學檢查等，診斷為確診病例。

病例2是浙江籍、在西班牙留學生活。3月11日從西班牙馬德里出發，經俄羅斯莫斯科轉機，12日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測結果和影像學檢查等，診斷為確診病例。

上海發布稱，截至14日12時，上海市已累計發現確診病例352例，男性184例、女性168例；年齡最大88歲，最小7月；145例有湖北居住或旅行史，34例有湖北以外地區居住或旅行史，159例有相關病例接觸史。

在境外病例確診部分，4例有伊朗居住史，7例有義大利居住史，1例有美國居住史，1例有法國居住史，1例有西班牙居住史。外地來上海人員111例，境外輸入人員14例，本市常住人口227例。

新冠肺炎 COVID-19 上海 浦東機場

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