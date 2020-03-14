湖北更新縣市疫情風險等級 僅武漢仍維持高風險

由於新冠肺炎疫情趨緩，中國大陸湖北省昨天更新當地縣市疫情風險等級，原本13個高風險縣市，經省疾控中心組織專家評估後，現在僅剩武漢市仍維持高風險等級。

據湖北日報報導，截至12日午夜，湖北低風險縣市由45個增加至63個；中風險縣市由19個減少為12個；高風險縣市由12個縮減到只剩武漢。

目前12個中風險縣市為：巴東縣、雲夢縣、恩施市、荊門市城區、鍾祥市、洪湖市、十堰市城區、漢川市、京山市、黃石市城區、黃岡市城區、鄂州市城區。

63個低風險縣市為：五峰縣、咸豐縣、來鳳縣、神農架林區、遠安縣、興山縣、鶴峰縣、秭歸縣、宣恩縣、宜都市、保康縣、竹溪縣、竹山縣、房縣、江陵縣、鄖西縣、老河口市、建始縣、利川市、通城縣、長陽縣、羅田縣、崇陽縣、枝江市、英山縣、南漳縣、當陽市、通山縣、丹江口市、宜城市、松滋市、穀城縣、嘉魚縣、石首市、沙洋縣、隨縣、潛江市、公安縣、咸寧市城區、陽新縣、赤壁市、團風縣、棗陽市、武穴市、大冶市、孝昌縣、麻城市、監利縣、黃梅縣、蘄春縣、浠水縣、大悟縣、紅安縣、應城市、廣水市、荊州市城區、天門市、安陸市、仙桃市、宜昌市城區、襄陽市城區、隨州市城區和孝感市城區。

風險等級評估是以縣市區為單位，無確診病例或連續14天無新增確診病例為低風險地區；14天內有新增確診病例，累計確診病例不超過50例，或累計確診病例超過50例，14天內未發生聚集性疫情為中風險地區；累計病例超過50例，14天內有聚集性疫情發生為高風險地區。