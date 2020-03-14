港府擴大對歐洲國家入境者檢疫

鑑於武漢肺炎在歐洲持續擴散，香港當局今晚公布擴大及調整海外抵港人士的衛生檢疫措施，包括對來自申根公約26國及韓國的入境者進行居家檢疫。

香港當局今天稍早時宣布，對申根26國發出紅色外遊警示。衛生署接著公布，自17日零時起，將對來自這些國家的人士加強衛生檢疫安排，無論是否香港居民，都要接受居家強制檢疫。

上述措施適用於韓國（大邱及慶尚北道除外）。

港府早前公布，經機場入境的某些高危疫區人士必須在檢疫中心接受隔離14天，但現在全部改為居家檢疫。

港府解釋，本地檢疫設施有限，現有檢疫中心必預留給確診患者的密切接觸者使用，因此調整海外抵港人士的檢疫措施，由原先進入檢疫中心改為居家檢疫。