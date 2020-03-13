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新冠肺炎數據緩和恐「有假」 這是人民杞人憂天？

香港01 / 趙觀祺／撰文
新型冠狀病毒肺炎疫情趨向緩和，但內地復工進度緩慢。（資料圖片）
新型冠狀病毒肺炎疫情趨向緩和，但內地復工進度緩慢。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎疫情在中國漸趨緩和。不過官媒《環球時報》總編輯胡錫進於3月12日在微博發帖指：「今天有兩個人在微信裏問我，最近的向好數據會不會有假？」胡錫進稱，由於地方政府累積了教訓和經驗，他個人願意相信這些數據都是真實的，但也提醒各地一定要確保數據的絕對真實，黨政機關一定要及時如實公布病例。

社會焦慮是如何形成的？

胡錫進的帖文正好表現出，經過1個多月的折騰，部份國民有如驚弓之鳥，擔心稍一不慎就會全功盡廢。就新病毒性質而言，其傳播途徑廣泛，傳播率高，無症狀感染者也有傳染風險，個別病例的潛伏期可超過14天，而部份康復者亦出現復發復陽的情況。

與此同時，正當中國疫情轉趨緩和，海外疫情急轉直下，其中意大利更有「武漢化」跡象，而美國和日本則防疫「慢幾拍」，連檢測措施也被批評為馬虎失實。國民眼見近日有不少輸入病例，自然會擔心觸發第二波疫情。

毋庸諱言，中國各級機關在疫情初期箝制言論、瞞報漏報和應對混亂，迄今共錄得逾8萬宗確診病例，超過3千人病亡，人命和經濟損失慘重。儘管舉國動員成功遏制疫情，部份國民仍是擔憂官方為求盡快復工，有意無意間統計數字做手腳，致使數據不能反映疫情實況。

不公布「無症狀感染者」掀爭議

在重重審查過濾下，近兩星期較多網民談到的疑似瞞報事件，只涉及三地：河北魏縣、黑龍江齊齊哈爾和安徽合肥；此外於2月24日，英國《金融時報》引述兩位匿名深圳市醫護，他們自稱看到比官方公布為多的病毒個案。

上述所謂證據都流於傳言和孤例，至於官方文件又會否有端倪呢？早在2月中旬，國家衛健委的《防控方案》已列明，「確診病例」與「無症狀感染者」分開統計，後者定義為帶原者病毒檢測陽性但無症狀，官方亦公開講明，相關數字不會向外界公布。

假如所謂瞞報事件，其實都牽涉「無症狀感染者」的病例，嚴格而言官方並沒有造假。3月12日，杭州市便公布1宗「無症狀感染者」的病例，市副秘書長毛根洪指出該病例不在常規通報範圍內：「但是無症狀的感染者在集中隔離期內出現了症狀的，我們要把他歸入到確診病例予以報告和通報。」

防疫國策總要有所取捨

首先，不通報不代表不迅速處理，實際行動才是最重要，例如杭州便集中隔離「無症狀感染者」及其密切接觸者。其次，國家不可能無限期停擺下去，疫情規模受控，國民有防疫準備，復工復產就事在必行，官方按事態緩急調低數據曝光度，避免衍生不必要社會成本，箇中考量不無道理。

毋可否認，安徽合肥於3月初曾捲入「搬龍門」爭議，市政府公布一例「無症狀感染者」個案，不列入為「確診病例」，可是中國《紅星新聞》卻引述涉事企業負責人，指該患病員工有發燒症狀。無論如何，這則孤例是由官方通報，市政府亦立刻隔離上百人，責令涉事企業停工，透明度有可議之處但實事做得足。

如果數據與現實相距太遠，紙是包不住火的，口耳相傳總會走漏風聲，大規模死傷更不是想掩蓋就能掩蓋。過去事實證明，國民戴口罩勤洗手，避免群聚，做好個人衛生，盡公民責任已能有效防範傳播；至於黨政機關的防疫方針，可以為了防止多一人被感染，不斷警告再警告，也可以顧及經濟民生，冒合理風險降低警戒水平，國策擬定從來都不是非黑即白，而是要有所取捨。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】《特別措施法》姍姍來遲　東京與眾不同的防疫邏輯

連鎖麵包店運輸工徒手攞方包　污糟手套嚇死網民：畀你食啦！

文章授權轉載自《香港01》

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