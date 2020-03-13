轉守為攻！中國啟動大規模對外防疫捐助

新冠肺炎蔓延全球，最初隱瞞疫情的中國近期對外宣稱境內疫情流行高峰已過，並加大對外捐助與宣傳中國防疫模式；此外，中國堅稱病毒起源「尚未確定」，但對隱瞞疫情一事避而不談。

根據中共黨媒「求是」雜誌刊登的談話全文，中共總書記習近平2月3日在中央政治局常委會會議已要求，中國必須「佔據主動，有效影響國際輿論」，「做好同世界衛生組織、有關國家和地區的溝通協調，促進疫情信息共享和防控策略協調，爭取國際社會理解和支持」。

在此之後，中國便持續加大對外宣傳與物資捐贈。

截至目前，中國已對世界衛生組織（WHO）捐款2000萬美元、向伊朗捐款人民幣400萬元，並對伊拉克、伊朗、日本等26國捐贈病毒檢測試劑盒，以及對日本、韓國等國捐贈口罩、防護服等物資。

另外，中國外交部官網11日刊登中義兩國外交部長3月10日通話通稿，其中提及義方表達面臨醫療物資和設備短缺的困難，希望中方幫助解決燃眉之急。中方則表示，將克服困難加大力度協助義方抗疫。

中國國家衛生健康委員會發言人米鋒12日指出，中國本輪疫情流行高峰已過去；中方將加強與有關國家和地區有效合作，為抗擊疫情作出中國貢獻。

中國商務部同一天也表示，為體現大國責任擔當，中國將繼續支持出口企業對外供應口罩等醫療物資，為全球防疫做出貢獻。

除此之外，中國也持續對外輸出「中國防疫模式」。

紐約時報曾分析，中國官媒如今盛讚當局對疫情的反應是世界榜樣，並指責美國和韓國等國家遏制疫情的行動過於緩慢。

微博上也出現一片讚頌國家抗疫有成的現象，熱門話題「#中國方法是唯一事實證明成功的方法#」至今已有7.8億閱讀量。

然而，對於這次隱匿疫情導致全球蔓延的事實，中方則避而不談。

「十字架報」（La Croix）10日報導，湖北武漢被世界視為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的發源地，疫情爆發兩個月後，病毒已影響全球超過90個國家，但中國正動用外交與媒體力量改寫新冠肺炎歷史，正試圖改寫病毒起源，並讓世界感謝中國。

中國外交部發言人趙立堅日前堅稱，目前病毒溯源工作仍在進行中，尚無定論；昨天更以中英雙語連發5條推文，質疑美軍將病毒帶到武漢，並說「美國欠我們一個解釋」。