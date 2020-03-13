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香港新增3例確診 都曾赴海外

中央社 / 香港13日電
香港航班大減，旅行出遊取消，大量飛機積壓在香港國際機場停機坪。取自大公報
香港航班大減，旅行出遊取消，大量飛機積壓在香港國際機場停機坪。取自大公報

香港今天新增3名新冠肺炎確診患者，至今累計共134名確診病人；新增3名患者都曾赴海外，據信是海外輸入個案。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會公布，新增的病患包括一名一歲半嬰兒，其父母都已確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎），一家人早前從倫敦返港。

另一名男性患者先前也到過倫敦，返港後於10日開始發燒。

截至今天下午，本地確診病患有4人死亡，77人康復出院。

鑑於香港近日確診的病例據信都是由外地輸入，當局已呼籲市民盡量取消海外行程。

新冠肺炎 COVID-19

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