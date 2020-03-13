香港新增3例確診 都曾赴海外

湖北省政府官網12日發布一篇名為《同濟醫院專家：感染新冠肺炎的適齡男性應進行生育力檢查》的文章，指出理論上新冠病毒感染還可能造成睪丸損傷，提醒感染新冠肺炎的適齡男性，在康復後應進行生育力檢查。不過該科普報導引發討論後，已在官網「被消失」。

2020-03-13 15:11