去年11月即知疫情 港媒披露中國短報確診病例

追查武漢肺炎疫情源頭，香港南華早報今天披露，據中國政府掌握，首名病患是在去年11月間確診；今年1月1日，當局已知確診病例達381例，但同月11日，官方通報僅有41例。

南華早報（South China Morning Post, SCMP）報導，根據從中國政府掌握的資料，去年11月17日罹患武漢肺炎的湖北省某55歲患者，極可能是首名確診病患。

報導說，此後每天都新增1至5個確診，12月15日累計確診達27例；12月17日首次新增病例破兩位數。3天後的12月20日，確診病例已達60例。

報導指出，湖北省中西醫結合醫院醫師張濟先去年12月27日向衛生部門通報，這個疾病源自新型冠狀病毒；當時已有超過180人確診，而醫生們卻還沒意識到，患者都感染新冠病毒。

報導說，去年12月31日，確診病例達到266例，2020年1月1日增至381例，雖然政府並沒有公布手邊掌握的資料，不過這些資料提供了寶貴的線索，有助於了解武漢肺炎在初期是如何傳播的、傳播的速度，以及當局備案多少確診病例。

但拖延至1月11日，武漢市衛生部門仍宣稱，只有41個確診病例。

另據中國國家衛生健康委員會1月11日在官網發布的「武漢市衛生健康委關於不明原因的病毒性肺炎情況通報」宣稱：「截至2020年1月10日24時…國家、省市專家組對收入醫院觀察、治療的患者臨床表現、流行病學史、實驗室檢測結果等進行綜合研判，初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例…。」

報導說，不排除去年11月17日之前就有武漢肺炎的病例，而根據世界衛生組織（WHO）官網的登載，中國第1個武漢肺炎病例是出現在12月8日，但WHO並不追查疾病，而是依據各國提供的疫情資訊。

報導指出，最早收治武漢肺炎病患的金銀潭醫院醫師們，曾在國際知名醫學期刊刺胳針（Lancet）發表研究報告，界定首個已知的感染病例是在12月1日。

被認為是初期「疫情謠言」源頭的武漢中心醫院醫師艾芬，接受中國人物雜誌專訪表示，經武漢中心醫院檢測，曾有1名病患在去年12月16日確診罹患未知的冠狀病毒。但這篇文章10日發表後，遭網管全面刪除。

報導說，由其他醫師的說法可知，武漢市醫界似乎在去年12月底就知道這個疾病。雖然先前武漢的醫師在去年12月底蒐集了許多疑似病例的檢體，卻因官僚體制的攔阻而無法確認他們的臨床發現。

這些官僚體制的攔阻包括，必須經過中國疾病控制及預防中心的同意而延宕，疾控中心並下令不得向大眾披露有關於武漢肺炎的任何訊息。

此外，報導指出，科學家們正積極尋覓「零號病患」，如此有助於他們找到這個冠狀病毒的源頭。目前一般認為，這個新的冠狀病毒可能是由動物如蝙蝠傳給人。

報導說，去年11月間通報的第1至第9個病例中，包括4男5女都不是零號病患，他們的年齡介於39至79歲，但究竟多少人是武漢市居民則不得而知。武漢是湖北省會也是爆發疫情的中心。