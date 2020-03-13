中媒揭官方「疫」開始禁上報疫情 不准醫護戴口罩

新冠肺炎已造成武漢市中心醫院多名醫護人員感染、死亡。有媒體揭發該院在疫情爆發初期禁止疫情上報的混亂情況，醫護人員甚至被要求不能公開疫情、不能戴口罩，以免引起恐慌。

中央社引述南方人物周刊報導，武漢市中心醫院後湖院區是距離華南海鮮批發市場最近的醫院之一。

去年12月29日，後湖院區急診科醫師通知公共衛生科接診了四起華南海鮮市場病例，病情異常。醫院致電江漢區疾病預防控制中心，但對方稱此前上報的類似病例查了各項病原均無結果，需要匯報領導。

6天後（1月4日），江漢區疾控仍回覆：「等上級通知後再報，具體上報病種等通知。」之後，關於上報給誰，區衛健委與市衛健委互相推諉。1月8日起的3天，終於成功上報14個病例；13日再將一名患者無法採樣的訊息報告區疾控，得到的回覆卻是：「等」。

據報導，從1月11日到16日，該院收到26例職工疑似感染報告，但武漢市衛健委公告，截至1月15日，全市醫護人員零感染。

一名前線醫師透露，1月初就有很多患者沒有接觸華南海鮮市場史，但有了臨床症狀和影像學依據。此外，陸續有醫護人員在接觸患者後出現同樣徵狀，「這就是人傳人的直接證據」。但是關於病情上報，他們收到的要求是不允許填「不明原因肺炎」，乃至「病毒性肺炎」，只能寫「肺部感染」。

有兩名採訪對象出示了微信群組對話截圖，當中要求「大家不要隨意對外發布關於不明原因肺炎的通知及相關信息，否則市衛健委將嚴肅查處。」

該院一名醫師表示，早期院裡統一要求，「不能說，不能戴口罩，怕引起恐慌」。

報導指出，禁言之後的武漢市中心醫院，防護並未得到加強。一名醫師表示，1月上旬，甲狀腺乳腺外科主任江學慶戴口罩去開會，被院領導責罵後，就不常戴口罩，幾天後，江學慶被感染、確診，之後一步步衰竭，直至死亡。

新冠肺炎「吹哨人」李文亮醫師也是在這個院區服務，他率先披露疫情遭到院方約談、警方訓誡，後來不幸染疫於2月7日去世。

在南方人物周刊聯繫的10多名採訪對象中，過半受訪者表示受到過院方的干預，包括訓誡、談話、被要求刪除發布內容、被電話提醒不能發布有關消息等。

此外，防護物資極度短缺，一名醫師說，有段時間曾經把家裡的垃圾袋拿去醫院當防護服，這個問題，直到外地復工、外地醫療隊進入醫院才解決。