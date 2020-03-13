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又見病毒傷睪丸刊文 登上湖北政府官網「被消失」
湖北省政府官網12日發布一篇名為《同濟醫院專家：感染新冠肺炎的適齡男性應進行生育力檢查》的文章，指出理論上新冠病毒感染還可能造成睪丸損傷，提醒感染新冠肺炎的適齡男性，在康復後應進行生育力檢查。不過該科普報導引發討論後，已在官網「被消失」。
綜合BBC、澎湃新聞報導，該篇文章指出，新冠病毒理論上可能造成睪丸損傷，影響精子生成和雄激素合成，從而影響男性生育能力和性功能。醫學專家的這一警告，立刻引起海內外媒體的關注，第一時間被轉載、被報道，也迅速成為網民的熱議話題。
文章承認，「目前尚無研究證實新冠病毒感染是否損傷睾丸及影響男性生育能力」，但新冠病毒與SARS病毒高度相似，其感染入侵細胞受體相同，「儘管未在睾丸中檢測出SARS病毒，但SARS感染仍可導致睾丸出現嚴重的免疫性損傷，引起睾丸炎，並造成生殖相關細胞廣泛破壞。」
文章提醒，有感染病史的男性，尤其是有生育需求的男性，最好在康覆後進行精液質量和激素水平等生育力相關檢查，以便及時發現問題盡早處理。
同濟醫院生殖醫學中心教授李豫峰表示，新冠病毒可能造成睪丸損傷理論上是有依據的，發文主要是提醒患者治癒後檢查，相關研究還在做。同濟醫院相關人士回應說，「沒有這快，臨床時間是不夠的」。
但不久後，在湖北省政府網站上，此篇文章已經不見蹤跡。有分析認為，適齡男性感染新冠肺炎後可能影響生育力、性功能的文章，或許是不符合中國抗疫取得初步勝利的正能量宣傳口徑。
其實這也不是相關文章第一次「被消失」。早在2月25日，中國《健康報》就曾刊登男科醫師的撰文稱「肺炎可影響男性生育能力」。
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