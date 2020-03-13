疫情高峰過去？上海景點半開放 南京書記上館子

中國國家衛生健康委12日宣布，本輪新冠肺炎疫情流行高峰已經過去，各地目前也逐步恢復城市正常運作，上海多處公共場所從13日起重新開放，南京官員甚至帶頭上街用餐、消費。

綜合媒體報導，上海昨天宣布，上海植物園、上海動物園等六大市屬公園今起全部「有限度」開放。另外，上海博物館、上海歷史博物館、中共一大會址紀念館、中華藝術宮等文化場館、上海圖書館都將自今天起恢復開放。上海近期街頭已明顯恢復人氣，但在餐廳內用餐的民眾依然有限。

南京市秦淮區防疫指揮部11日發出一份「紅頭文件」，鼓勵當地機關幹部、各級領導帶頭消費購物支持企業共度難關。

南京市委書記張敬華9日到夫子廟景區內一家餐館，現場品嘗鴨血粉絲等南京小吃。用餐照片在社交平台「刷屏」，獲得商家點讚，也鼓舞不少南京市民上館子的「勇氣」，但多數民眾對於外食仍有疑慮。

報導指出，國家衛健委發言人米鋒表示，目前湖北除武漢以外，所有地市已連續一周無新增確診病例。湖北以外11日新增確診病例也只剩7例，其中6例為境外輸入病例。

湖北疫情形勢出現好轉，至少5地發出復工和出行通告，措施涉及有序恢復客運汽車和公交，輸送離鄂務工人員「點對點、一站式」返崗。企業分類分時復工，但人員聚集度高、場所在疫情解除前不得復工復產。