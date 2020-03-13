確診臨時工一度傳接觸4萬人 返國未報惹怒1億河南人

河南鄭州市11日確診1例境外輸入新冠肺炎病例，該病例郭男前往義大利看球賽後返國，故意隱瞞出境史，並未落實隔離。網上一度誤傳他接觸者高達3萬9373人，引發全民恐懼與譴責「一個王炸，讓1億河南人努力付諸東流」，如今郭男已被立案偵查。

縱相新聞報導，郭男所在單位的鄭州市交通運輸委員會執法處一名工作人員表示，郭男為該單位一位臨時人員，他用自己調休的假出國，「也沒有說自己去哪」。

環球網報導，30歲的郭男，3月1日由北京飛往阿聯酋，2日再轉機往前義大利米蘭。6日回返，在7日抵達北京首都機場。8天裡飛了4國。在10日郭男出現發熱症狀前，他並沒有遵守居家隔離措施，反而因為測量體溫正常，每日搭乘地鐵、步行上班。

3月10日8時，經大數據比對，發現其有境外旅居史，公安民警和社區工作人員趕至居住地，將郭男轉運至二七區集中隔離點。當日下午15時，郭男因發熱送鄭州市第六人民醫院，3月11日確診。初步判定密切接觸者24人，均已採取集中隔離觀察措施。

由於郭男故意隱瞞出境史，未嚴格落實隔離觀察措施，期間多次乘坐公共交通工具，出入辦公場所，鄭州市公安局大學路分局已依法對其立案偵查。

郭男的行為在網上評論炸鍋，網民指他害人不淺，「一座城被一個自私的人所毀」、「眼看河南勝利快解封，新增一例全都懵」、「必付出代價、嚴懲」。

新京報評論嚴厲指出，「不能再有下一個郭男」，並質問「在義大利疫情爆發的時候去看球，什麼水平？」且郭男在被民警詢問時拒接電話，母親也否認，直到工作人員拿出大數據證據，他們才承認。