環衛車送菜之後 武漢又爆救護車運肉

武漢市青山區12日爆出「環衛車送豬肉」後，兩名領導被免職，又有網友陸續發布武漢市多地用救護車、環衛車運輸豬肉蔬菜等物資的圖片。有媒體向新洲區疫情防控指揮部、江岸區政府辦等部門求證，對方均回應正在核實。

南方都市報報導，有網友12日在社交平台上發布多張武漢市多地使用環衛車、救護車運輸食品物資的圖片。其中一張圖片有一輛車身寫有「新洲區骨傷專科醫院」字樣的救護車後門敞開，對著一輛裝有多扇豬肉的貨車後門，車輛附近商舖顯示其所在地為江岸區西馬街。另一張圖片顯示，標記有「江岸環衛」字樣的運輸車上，有紙箱上寫有「尖椒」字樣。

新洲區骨傷專科醫院一名值班醫師表示，該院共有兩台救護車，目前均被新洲區相關部門徵用並統一調度，「我們醫院沒有派車權，兩輛車做什麼、到哪裡去不太清楚。」

武漢市新洲區疫情防控指揮部值班人員回應，已獲悉網上情況，會迅速核實事件發生的真實性。武漢市江岸區政府辦工作人員也表示，已收到相關情況報告，正在就相關圖片向街道和負責部門核實。

紅星新聞報導，武漢市江岸區官方微博回應，經核實，3月11日轄區桓林環衛公司安排車輛到青島路接收捐贈物資，該車輛有「江岸環衛」標識，日常主要用於運輸打圍擋板、建築材料等，並不用於垃圾轉運。當天所運輸的尖椒均有紙箱進行封裝，沒有直接接觸車輛。

官微稱，下一步，江岸區將切實整改使用環衛車輛運輸食品物資的問題，認真檢視各類物資儲存、分配、運輸等環節。