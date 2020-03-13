1場葬禮導致6確診、106隔離 重慶4幹部被處分

中央紀委國家監委網站消息，重慶市紀委監委11日通報四起疫情防控工作中的違規違紀違法問題，其中重慶有一場葬禮導致6人確診、106人被隔離，造成嚴重後果和惡劣影響，四名幹部被處分。

重慶市紀委監委據通報，2月1日，石角鎮白雲村3組一村民去世，家人為其辦理喪事。因疫情防控工作措施跟進落實不到位，參加葬禮人員中6人確診，106人集中接受醫學隔離，造成嚴重後果和惡劣影響。

3月1日，石角鎮白雲村黨總支書記、村疫情防控第一責任人任啟國因落實防控工作措施不力，受到黨內警告處分；石角鎮建設環保服務中心工作人員、駐白雲村疫情防控工作組組長楊立既不報告又不到場督促，受到黨內嚴重警告處分。

3月2日，石角鎮宣傳委員、統戰委員、白雲村掛片聯繫領導李定兵作風不實、不深入，受到黨內警告處分；石角鎮武裝部長、副鎮長王乾旭統籌安排鎮疫情防控工作不實不細，在組織核查期間安排人員弄虛作假，試圖掩蓋失職失責行為，受到黨內嚴重警告處分。