香港累計75人康復 肺現纖維化

香港新冠狀肺炎確診者中至今已有75名病人出院，醫管局分析首批康復者情況，發現肺部出現纖維化；多數人肺功能減兩三成，走路感氣喘。醫管局從確診者抽取抗體測試，發現有效中和新冠病毒，會研究血漿治療可行性。而關於美國研發的新藥瑞德西韋，香港本月中會開始試用，但醫管局該藥強調並非「神藥」，有可能出現副作用。

全數患者肺發炎 如「磨砂玻璃」

綜合媒體報導，醫管局昨公布部分患者臨情，瑪嘉烈醫院早前為9名患者作胸肺X光檢查，當中100%出現「磨砂玻璃」發炎跡象，全部人多肺葉受影響，「白肺」集中在肺葉周邊，77.8%人肺部有濃厚炎症。醫管局亦發現病人血液中「乳酸脫氫（LDH）」指數與這病的活躍程度相關，即病情嚴重時LDH就愈高。

報導指出，該中心亦分析了首批10多名出院康復者資料，部分人肺部受破壞較嚴重，有纖維化現象；有康復者肺功能減兩三成；另有兩三人反映生活受影響，包括走路感氣喘、未能如常做運動等。

醫管局臨傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心總監曾德賢表示，SARS康復者也都有肺部嚴重受損、肺功能較差情，新冠肺炎病人痊癒後也可能會出現肺部纖維化，因此康復後仍須進行肺功能測試及多做肺部擴張運動。

對於外界關注的「復楊」情況，曾德賢說，香港病毒檢測的敏感度很高，無論是活或已死的病毒都能測出，早前從確診者鼻腔抽取20多個樣本嘗試培植病毒，但無一個樣本能培植，反映病毒陽性樣本中可能只有病毒的「屍體」，而非有活病毒，亦解釋了為何部分病人留醫約一個月樣本仍未轉陰性，相信經兩次結果陰性後出院的患者無傳染性。

據報導，曾德賢說，曾抽取確診者抗體測試，發現有關抗體能中和新冠病毒，對人體起保護作用。至於康復者的血漿能否用於治療，曾德賢說康復者願意捐出血漿，目前正做血漿治療研究。

瑪嘉烈醫院傳染病中心表示，香港主要使用3種藥物治療新肺炎患者，但部分痊癒後肺功能受損。醫管局本月中則會試用美國的新藥瑞德西韋，但強調並非「神藥」，有可能出現副作用。