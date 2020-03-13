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「疫情高峰已過」上海景點半開放 南京人上館子

聯合報 / 特派記者林則宏、記者呂佳蓉／連線報導
上海不少餐館、商場美食街已恢復營業，但入內用餐的消費者仍不多。 特派記者林則宏／攝影
上海不少餐館、商場美食街已恢復營業，但入內用餐的消費者仍不多。 特派記者林則宏／攝影

大陸國家衛生健康委昨天宣布，本輪新冠肺炎疫情流行高峰已經過去。大陸各地目前也逐步恢復城市正常運作，上海多處公共場所從今天起重新開放，南京甚至呼籲官員帶頭上街用餐、消費。

大陸國家衛健委新聞發言人米鋒昨天在記者會表示，目前湖北除武漢以外，所有地市已連續一周無新增確診病例。湖北以外十一日新增確診病例也只剩七例，其中六例為境外輸入病例。

上海昨天宣布，上海植物園、上海動物園等六大市屬公園今天起全部「有限度」開放。另，上海博物館、上海歷史博物館、中共一大會址紀念館、中華藝術宮等文化場館、上海圖書館都將自今天起恢復開放，浦江遊覽則預計自十五日起逐步恢復航班運營。上海近期街頭已明顯恢復人氣，但在餐廳內用餐的民眾依然有限。

另據中新網報導，南京市秦淮區防疫指揮部十一日發出一份「紅頭文件」，鼓勵當地機關幹部、各級領導帶頭消費購物支持企業共度難關。

南京市委書記張敬華九日到夫子廟景區內一家餐館，現場品嚐鴨血粉絲等南京小吃。用餐照片在社交平台「刷屏」，獲得商家點讚，也鼓舞不少南京市民上館子的「勇氣」，但大陸多數民眾對於外食仍有疑慮。

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