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香港增6例 埃及團染疾領隊3天去過10處

世界日報 / 香港新聞組╱香港12日電

埃及團全團確診，染疾領隊潛伏期間的日程曝光，媒體稱領隊返港3天共到過10個地方。

綜合媒體報導，染疾領隊是新華旅遊職員，除了返港翌日（8日）去過寶福山拜山外，這三天還去過旅行社集中地旺角永隆銀行中心，以及旺角新城、新光商業大廈、觀塘廣場、成運工業大廈、觀塘大本型商埸、旺角好望角大廈及元朗嘉湖新北江商場，多個地址有其公司新華旅遊門市。

新華旅遊總經理蘇子揚表示，確診領隊早前發燒，目前情況穩定，他說領隊帶團後要停工14天，因此肯定這名領隊沒有返過公司，但停工期間曾見過部分同事，有關同事已全部隔離。

生當局示，全團確診的埃及團，其中4名男團員為60歲左右的食環署在任或退休巡察員，因此此團被喚作「食環埃及團」。

4團友 同住子女無病徵

據報導，第123及第129宗個案的夫婦返港當日到過碧堤坊。丈夫9日曾到過陳記商業中心和深井村61號購物及吃東西，10日到長洲市政大廈上班，並於建新里1至2號的餐廳聚餐。

第124宗個案的埃及團59歲女子，是第119宗個案病人的妻子，3月10日到過大埔富亨商場。3月7日亦到過大埔中心，同住兒子沒有出現病徵。第126及第127宗個案夫婦3月9日到過觀塘麗港城商場，同住的女兒也沒有出現病徵。

2澳門人同機 發燒隔離

另據信報報導，澳門生局公布，兩名澳門人曾到埃及旅遊，回程時與香港的埃及團確診新型冠狀病毒個案乘坐同一航班。兩人返澳後，出現發燒和呼吸道症狀，被列為密切接觸者，將送往路環高頂公共生臨床中心隔離14天。

新冠肺炎 COVID-19

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