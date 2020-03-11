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林鄭月娥民望回升 下批包機傳「要看確診率」

世界日報 / 香港新聞組╱香港11日電
香港特首林鄭月娥。 中通社
香港特首林鄭月娥。 中通社

香港民意研究計畫調查顯示，特首林鄭月娥的最新評分為22.6分，民望淨值為負66個百分點，民望從兩星期前的歷史低位止跌回升。

香港電台報導，財政司長陳茂波的支持度評分，較財政預算案發表當日大幅回落11.2分至32.3分，民望淨值亦大幅回落15個百分點至負28，但與一個月前的數字比較，民望有所改善。

另據明報報導，港府上周安排首批4班包機接載滯留湖北的港人返港，但第二批包機出發日期卻遲遲未公布。林鄭昨表示，爭取盡快公布第二批包機的安排，但目前沒有確切日期。有議員透露，下批包機時間要先看首批返港者的確診率後，才會安排。

林鄭說，知道在湖北的港人很心急，但湖北省仍是一個嚴控地區，公共交通未恢復，因此事前還須做大量準備工夫。

被問是否要等第一批返港居民完成檢疫才再派專機，林鄭稱無硬指標，但要視乎回來港人的確診率。有立法會議員透露，港府本周不會再派包機，並引述當局稱，政府希望完成首批返港者的病毒檢測，得出感染肺炎的百分比，才落實下一輪包機安排。

新冠肺炎 COVID-19 林鄭月娥 香港

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