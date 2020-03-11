強制檢疫 香港對日歐疫區發紅色旅遊警示

新冠肺炎疫情蔓延全球，105個國家和地區出現確診病例。港府昨天宣布，對法國、德國、日本和西班牙的部分地區，以及義大利全國，發出紅色旅遊警示，自本周六凌晨起，所有於抵港前14日曾到有關地區的人士，入境後將強制入住檢疫中心。

大公報報導，特首林鄭月娥強調，香港疫情防控重點已轉移到防止全球輸入方面，政府將嚴謹處理輸入型個案，不會放棄圍堵策略，暫時不會放寬對內地入境人士的強制檢疫措施。

據報導，自14日零時零分起，所有抵港前14天曾到紅色旅遊警示區的人，不論是否香港居民，都必須入住檢疫中心進行檢疫。

林鄭稱，政府亦密切關注檢疫中心容量是否足夠、人手安排情況、及公營醫院隔離病房和病床的承載力等。她說，世衛組織、醫療專家皆認為疫情會持續一段時間，因此香港不會放棄圍堵策略，同時希望市民如非必要勿外遊。

東瀛遊表示，現有兩個歐洲旅行團行程涉德國，一個東歐10天團將於星期日（15日）返抵香港，全團26人及1名導遊，行程包括德國德雷斯頓及柏林。而一個德國七天團將於本周四（12日）抵港，全團13人及1名導遊，料不受檢疫令影響。東瀛遊稱，已取消義大利及日本團，現時無團在義大利、北海道及法國。