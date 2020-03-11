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香港首見「復陽」案例 鑽石公主號女乘客復發新冠肺炎

世界日報 / 香港新聞組╱香港11日電
一名「鑽石公主號」港人確診者，在日本治療康復後返港，病毒測試結果又呈陽性。 路透
一名「鑽石公主號」港人確診者，在日本治療康復後返港，病毒測試結果又呈陽性。 路透

內地及日本均有新冠肺炎感染者康復後再次驗出陽性的「復陽」個案，香港亦出現首宗。衛生防護中心昨日證實一名「鑽石公主號」港人確診者，在日本治療康復後返港，病毒測試結果又呈陽性。該患者與父親、兄長及外傭同住，中心已安排她的家人入住檢疫中心。目前香港已有65名患者康復出院，專家認為，患者出院後應接受複檢及兩周醫學監察。

綜合媒體報導，患者今年31歲，有長期病，免疫力低下且腎功能不佳。她2月18日在日本確診及接受治療，3月4日及6日兩次病毒測試結果均呈陰性，獲准出院。3月7日患者與父親返港，3月9日到瑪麗醫院因腎病複診，昨驗出新冠病毒陽性。

醫管局：複檢所有康復者沒必要

報導指出，該名女患者「復陽」情況引起關注，有人擔心香港的康復者中可能出現類似情況。醫管局回應，香港暫時毋須為康復者再做病毒測試，但如果病人情況特殊也可能再做病毒檢測，但無必要所有康復者都複檢。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，體內的病毒是靠自身免疫系統清除，若本身免疫系統不好，容易有病毒殘留體內；他估計上述患者在日本檢測時，上呼吸道病毒量很低，故驗出陰性，但其肺、腸等位置或仍有病毒，數日後蔓延至上呼吸道，故驗出陽性。

傳染病專科醫生曾祈殷認為，個案應非二次感染。梁子超也說，有癌症、愛滋病、先天免疫系統問題、多重病患長者，以及正服用類固醇、生物抑制劑、標靶藥等免疫系統抑制藥物的患者，檢測呈陰性後轉陽性的風險較高，他認為出院者應接受兩周醫學監察及複檢。

昨增5確診 埃及團3中招

據報導，香港昨日新增5宗確診個案，累計共120宗確診，另有1宗疑似個案。新增5名患者中，3人涉及一個埃及旅行團，包括1名59歲食環署男職員及1對夫妻，衛生防護中心懷疑他們可能是在海外感染病毒；另2人是早前印度團感染群組海外確診者的密切接觸者，至此印度團群組共有9宗確診個案。

明報報導，新華旅遊8人埃及10天團中8名團員互相認識，部分人為食環署職員。食環署表示正了解事件。

新冠肺炎 COVID-19 鑽石公主號 香港

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