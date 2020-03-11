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境外來源漸增 中國首度出現美國輸入確診病例

中央社 / 台北11日電
圖為中國高鐵車廂內進行消毒作業。 中新社
圖為中國高鐵車廂內進行消毒作業。 中新社

據官方通報，中國10日首度出現自美國輸入的新冠肺炎確診病例。隨著境內疫情趨緩，中國大陸境外輸入病例近日不斷上升，恐將躍為第一大來源。

北京市衛生健康委員會今早通報，3月10日新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例6例，均為境外輸入病例，其中5例為義大利輸入病例，1例為美國輸入病例。

據通報，北京10日還新增疑似病例2例，均為境外輸入；新增密切接觸者44人，其中境外輸入26人。

中共官媒人民日報指出，北京衛健委今天通報的是首例自美國輸入的確診病例。

綜合官方通報，中國大陸31個省市區10日新增確診病例24例，其中湖北13例，境外輸入10例，黑龍江1例。境外輸入病例持續上升，已快要追過湖北。

大陸迄今累計境外輸入確診病例已達79例，其中以義大利、伊朗居絕大多數；這兩個國家由於疫情嚴重，當地中國僑民千方百計設法回國，當局迄今也未禁止來自疫情嚴重國家的旅客入境，預估境外輸入病例，恐將持續上升。

成都市衛健委通報，在中國駐伊朗大使館協助下，164名中國公民昨天從伊朗德黑蘭搭乘南方航空編號CZ3004航班回國，已於今天淩晨1時17分抵達成都。其中21名旅客有呼吸道症狀，被送往醫療機構篩查，其餘旅客被送往指定地點隔離觀察14天。

在中義斷航下，旅居義大利的中國僑民則各憑本事轉機回國，成為疫情擴散一大隱憂。

浙江青田縣公安局10日通報，對涉嫌妨害傳染病防治罪的王姓、葉姓等6人立案調查。

通報稱，經查，這6人均在義大利同一家餐館工作，回國前出現咳嗽、頭痛、發燒等症狀，近期分別從義大利返回青田，相繼被確診為新冠肺炎病例，入境時未按規定如實申報健康狀況。

新冠肺炎 COVID-19

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