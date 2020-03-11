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在韓留學陸生穿防護衣搭機返家 稱家鄉治癒率高很安全

香港01 / 朱加樟
陸留學生從韓國搭機返家。圖片來源／ 澎湃新聞
陸留學生從韓國搭機返家。圖片來源／ 澎湃新聞

新冠肺炎疫情在韓國蔓延，內媒《澎湃新聞》今日（11日）報道，一名在韓國首爾一家高校留學的內地女子卻選擇在近日回家鄉重慶。該女留學生解釋回國的原因時稱：「因為我們的治癒率很高，而且我們有強制執行隔離的措施，我覺得很有安全感。」

報道指，該名25歲的女留學生是重慶潼南區人，本打算在首爾的住處待到新冠肺炎疫情結束，不過疫情在韓國的蔓延讓她改變了主意。該女留學生指她也曾為此事躊躇，她說：「我因為自己怕就往家裏跑的話，這個行為不對，萬一我是潛伏期，大家都要遭（殃）。」而且「飛機上也危險，大家都想跑，潛伏期的也想跑，空間還封閉，比外面更可怕」。

該女留學生稱，促使她改變想法的是她姨媽說「你的命不是你一個人的」。此外，她沒有韓國的國民醫保，也不清楚新冠肺炎在韓治療的程序和費用，「想想還是回國更安心」。於是該女留學生購買了3月6日從首爾中轉北京到重慶的機票，決定回家鄉重慶。

該女留學生稱，她在旅程上全程穿上了防護服、戴上了護目鏡和口罩，又形容國內的防疫措施做得很到位，機場工作人員基本都穿上了防護服，消毒水的味道也很明顯。該女留學生抵達重慶後，先到指定的酒店觀察一天半後，再回到潼南區指定的酒店繼續隔離觀察14天。在3月9日，工作人員為她做了回國後的第二次核酸檢測，結果仍為陰性。

該女留學生的韓國朋友曾問過她，為何在這個時候還回國。她回答說：「因為我們的治癒率很高，而且我們有強制執行隔離的措施，我覺得很有安全感。」

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文章授權轉載自《香港01》

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