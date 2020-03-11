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習近平武漢視察戴「兩種口罩」 防護不「疫」樣

世界日報 / 中國新聞組／北京11日電
國家主席習近平考察武漢時，佩戴外科用、N95級兩種不同口罩。 圖／取材自新華視點
國家主席習近平考察武漢時，佩戴外科用、N95級兩種不同口罩。 圖／取材自新華視點

中國國家主席習近平10日到被稱為「疫情發源地」的武漢視察，海外媒體及細心的網友注意到習近平在武漢期間戴了兩種不同的口罩，考察火神山醫院等地時戴的是具有防病毒作用的美國品牌3M製造的N95口罩，造訪社區時則換上了普通的外科口罩。習近平「兩種口罩」傳達的微妙信息，引發熱議。

綜合報導指出，習近平到有武漢版「小湯山」的火神山醫院探望慰問患者和醫務人員時，與隨行人員配戴同款的綠色口罩，經網友比對，這款口罩為美國品牌3M的N95口罩。根據3M官網及網路商店介紹，這款口罩經美國國家職業安全衛生研究所NOISH認證，可提供極高等級的防護，適用於醫院等高感染性場所，可防肺結核桿菌、流感病毒、細菌及黴菌。網店售價為168元人民幣(約24美元)一盒，目前缺貨中。

習近平造訪武漢社區時戴的則是一般的外科口罩，有網友指出，這和習今年2月到北京社區視察疫情時戴的是相似款的口罩。2月時曾有人批評習戴錯口罩，不過從習近平到武漢社區也戴同款口罩的「始終如一」來看，應與他欲藉此塑造親近人民、與人民「零距離」的形象有關。

習近平為何在不同的場合戴上不同的口罩，BBC報導，有網友認為，選擇這兩種口罩，除了考慮在不同環境下的防護作用，可能也有避免領導幹部特殊化的考量。

新冠肺炎 COVID-19 習近平 口罩

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