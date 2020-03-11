中國大陸新冠肺炎新增確診24人 境外輸入10人
中國國家衛生健康委員會官網今早通報，3月10日，新冠肺炎新增死亡病例22例，累計死亡3158人；新增確診病例24例，累計確診8萬778例。
據通報，中國大陸10日新增境外輸入確診病例10例（北京6例，上海2例，山東1例，甘肅1例），累計境外輸入確診病例79例。
中國湖北以外地區連續3天無本土確診病例的紀錄，今天被打破，黑龍江通報10日新增1例本土確診病例。
另據湖北衛健委通報，湖北境內除了武漢市，其他16個市州昨天均無新增確診病例、疑似病例，新增確診已經連續6天掛零。
據國家衛健委官網通報，3月10日，大陸31個省市區新增2019冠狀病毒疾病確診病例24例，新增死亡病例22例（湖北22例），新增疑似病例31例。
10日新增治癒出院病例1578例，解除醫學觀察的密切接觸者3235人，重症病例減少302例。
截至3月10日午夜，大陸現有確診病例1萬6145例（其中重症病例4492例），累計治癒出院病例6萬1475例，累計死亡病例3158例，累計確診病例8萬778例，現有疑似病例285例。累計追蹤到密切接觸者67萬5886人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬4607人。
其中，湖北新增確診病例13例（武漢13例），新增治癒出院病例1471例（武漢1212例），新增死亡病例22例（武漢19例）；現有確診病例1萬5671例（武漢1萬4514例），其中重症病例4412例（武漢4217例）。
湖北累計治癒出院病例4萬9056例（武漢3萬3041例），累計死亡病例3046例（武漢2423例），累計確診病例6萬7773例（武漢4萬9978例）。新增疑似病例6例（武漢6例），現有疑似病例198例（武漢192例）。
據通報，截至3月10日午夜，香港特別行政區累計確診病例120例（出院65例，死亡3例），澳門特別行政區10例（出院10例）。
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