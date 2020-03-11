武漢肺炎真相外傳起於她 女醫師稱遭嚴厲斥責

李文亮事件沒讓中國官方學到教訓。被認為是初期「疫情謠言」源頭的武漢中心醫院醫師艾芬說，她當時遭到前所未有的嚴厲斥責，如今後悔沒有持續發聲；相關受訪內容今天在網路上被刪除。

武漢中心醫院已有4名醫生因感染武漢肺炎過世，院內有超過200醫護感染，目前還有多個科室主任在用葉克膜維持生命。

武漢作家方方日前在封城日記中質問，「中心醫院的院長和書記是否還配領導這家醫院？」她並表示，湖北和武漢的官員引咎辭職，「從中心醫院的書記和院長開始吧」。

中國「人物」雜誌3月號封面故事「武漢醫生」，其中，武漢中心醫院急診科主任艾芬的專訪，部分解釋了中心醫院如何一步步走到今天醫護感染嚴重的景況。這篇文章10日在雜誌微信公號上被刪除，但截圖仍不斷被轉傳。

2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）爆發初期，有8人因為在微信討論疾病而遭到警方約談或訓誡。包括已染病身故醫生李文亮在內，當時他們在微信所傳的病人病毒檢測報告截圖，都是由艾芬拍下，並特別在「SARS冠狀病毒、綠膿假單胞菌」等分析字眼上畫上紅圈。

去年12月30日，她把這張照片拍下後傳到微信的醫生群組裡，目的是提醒大家注意防範，結果因此傳開。艾芬說，她不是吹哨人，而是「發哨子的人」。

艾芬在群組貼出照片後，當天晚上，醫院就轉達武漢市衛健委的通知，要求不要隨意對外發布有關不明原因肺炎的訊息，避免引起群眾恐慌。

1月2日，她被醫院監察科約談，指她「沒有原則沒有組織紀律造謠生事」，艾芬說「我遭受了前所未有的、非常嚴厲的斥責」，還被要求對200多人一一傳達不能用簡訊或微信談論這個肺炎。

艾芬認為，和同行間討論病人的情況很正常，何況發現了很重要的病毒，怎麼可能不說，這是醫生的本能。

艾芬說，這次約談的打擊很大，「感覺整個人心都垮了」，一度還決定不幹了；後來所有的人再問她，她都不能說。一直到1月20日院士鍾南山說出此病毒會人傳人後，她才告訴自己的先生發生了什麼事。

那段時間，有醫生提議穿隔離衣，醫院開會後說，隔離衣穿在外面會引起恐慌，於是她只好讓急診科的人把隔離服穿在白袍裡面，「很荒謬」。

1月11日，有急診科護士感染，艾芬第一時間報告，院方緊急開會後的決定卻是把報告中「病毒性肺炎？」的用字刪除。16日，一名副院長還說：「大家都要有一點醫學常識，某些高年資的醫生不要把自己搞得嚇死人的。」

艾芬3月2日接受「人物」雜誌專訪時說，中心醫院代價這麼大，就是跟醫護人員資訊不透明有關。急診科和呼吸科倒下的醫護反而沒有那麼多，因為有防護意識，但眼科、甲狀腺乳腺外科都有不少醫護倒下。

她並不認識同在中心醫院的李文亮，她質疑，「李文亮的病情跟他受訓斥後心情不好有沒有關係？這個我要打個問號，因為受訓的感覺我感同身受。」

艾芬還說，她現在的感覺是「後悔」，後悔被約談後沒有繼續吹響哨聲，特別是看到同事一個個倒下，更覺得當初應該大聲疾呼。

這篇訪問中，艾芬還描述了疫情初期時武漢醫院的慘狀，她所在的急診科單日最多曾接診超過1500名病人，是往常高峰的3倍。病人一排隊就是幾個小時，到處都是病人，醫護人員也完全沒辦法下班。

有穿著體面的女患者，看病排隊中倒下了，沒有人敢去扶她，在地上躺了很久；也有被家屬載來看病、求一個床位的病患，死在汽車裡，連下車的機會都沒有。

也有醫生看到這麼多危重症的病人沒辦法收住院、自己又處在高風險中，心理難以承受就會哭，哭別人也哭自己，「因為每個人都不知道什麼時候就輪到自己感染」。

艾芬說，當時在急診科死亡的病人都是沒有辦法確診的病例，「等這個疫情過去之後，我希望能給他們一個交代，給他們的家庭一些安撫，我們的病人很可憐的，很可憐。」