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湖北潛江市宣布將全面恢復正常秩序 管制再鬆綁

中央社 / 台北10日電

中國湖北省潛江市今天率全省之先，宣布近日將全面恢復正常生產與生活秩序，所有公共交通也將恢復。潛江是「武漢城市圈」的一城，此舉再為武漢解封推進一步。

根據潛江市人民政府辦公室官方微信消息，10日上午，潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部召開專題會議，對當前及下一階段統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作進行研判和安排部署。

會議決定，在做好疫情防控的前提下，潛江市將於近日全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，所有公共交通將恢復，所有企業將全面復工複產。具體細則以上述指揮部辦公室通告為準。

武漢城市圈又稱「武漢都市圈」，是指以武漢為圓心，覆蓋黃石、鄂州、黃岡、孝感、咸寧、仙桃、天門、潛江周邊8個大中型城市所組成的城市群，集中全湖北一半以上的人口。

近日以來，湖北已釋放出多個訊息，顯示這個中國武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴重之地，正逐步解除1月下旬以來嚴格的封閉式管理。

湖北省政府今天在官網公告，將開放省內中、低風險地區持健康憑證「綠碼」人員全省通行；武漢市以外的高風險地區人員，也可憑「綠碼」與流入地採取「點對點」運輸方式流動。

此外，根據「湖北機場集團關於做好復工復航準備工作的通知」，集團各職能部門10日正常上班、各支線機場12日前完成復工復航準備，集團領導17日將進行檢查。

中共總書記習近平今天赴武漢考察，官媒新華社稱「戰疫仍在繼續，勝利的曙光已不遠」。

新冠肺炎 COVID-19

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