上海加強探訪外籍人士 台人暫不需居家隔離

為防堵武漢肺炎疫情自海外「倒灌」，上海各社區居委會人員近日加強探訪外籍人士，確認健康狀況。台灣旅客若入境前14天未訪日韓等疫情嚴重國家，則不須居家隔離。

上海近期武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情逐漸趨緩，新增確診病例轉為以境外輸入為主。對此，官方在機場採取一系列防疫措施，社區也加強對外籍居民的探訪。

中央社記者居住的小區（社區）居委會人員，今天也特地探訪外籍居民，了解健康狀況，並確認居民已換發新的小區處入證。

居委會人員解釋，原先所有居民都持單一式樣的出入證，但近期改將居民區分為：常住居民、租屋者和境外人士3種，發放不同樣式的證件，做出區別。而記者所屬的境外人士，已改持亮藍色的出入證。

居委會人員也指出，上海官方目前要求入境前14天曾到訪日本、韓國、伊朗和義大利等疫情嚴重國家的民眾，須居家隔離14天；若是來自上述國家疫情較嚴重的重點區域，則必須集中隔離14天。

至於台灣人，居委會人員說，目前沒有特別的管制措施，只需做好自主健康管理。

為了減少隔離人員與民眾接觸，上海16個區近日也全天候進駐浦東和虹橋兩座機場，將該區隔離人員專車送回居住小區。

陪同探訪的上海僑聯朱姓工作人員告訴記者，上海已經多天沒有本地新增確診病例了，目前疫情主要來自境外輸入，必須把機場的口子堵上。

據他觀察，2月中國正值疫情高峰時，不少外籍居民認為似乎不太擔心，甚至有「白種人不易受感染」的傳言，對強制戴口罩的規範有不少怨言。但他說，隨著疫情在全球快速蔓延，目前外籍居民都已較配合防疫規定。