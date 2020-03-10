新發現！復旦兒科醫院：兒童染疫 潛伏期比較長

復旦大學附屬兒科醫院研究發現，未成年人新冠肺炎發病平均潛伏期長於成人，非重症病例無需抗病毒和經驗抗生素治療。

中新社報導，國家兒童醫學中心、復旦大學附屬兒科醫院是此次新冠肺炎疫情期間，上海唯一定點收治確診兒童患者的醫院。該院感染傳染科新發傳染病醫療組專家們總結了救治研究情況，形成「上海方案」，「我國兒童新型冠狀病毒感染的病例系列報導」在線發表於國際權威雜誌。

「系列報導」由兒科醫院感染傳染科主治醫生蔡潔皓、主任曾玫教授親自撰寫並投稿，從投稿到在線發表僅21天。曾玫教授表示，該研究不僅包括了2020年2月3日前上海市確診的新冠肺炎病例，還包括了海南省、安徽合肥和山東青島確診的兒童病例，具有地域代表性。

曾玫介紹，基於詳細的第一手臨床數據和嚴謹的分析，專家們發現，在中國第一波新冠流行高峰期間，兒童新型冠狀肺炎患者通常表現輕型或普通型；大多數發生在家庭暴露成人病例後，成人發病到孩子發病的平均潛伏期為6.5天，比成人報導的5.4天長。

目前沒有針對新冠肺炎的特效抗病毒藥物，對於非重症的兒童新冠肺炎患者的治療，兒科醫院不用抗病毒藥物，而是給與對症處理，並且密切觀察病情變化，及時干預。因此，該研究也總結，非重症病例無需抗病毒和經驗抗生素治療，推薦常規篩查流感，避免過度使用相關藥物。