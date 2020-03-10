快訊

檢警一家親？檢察官指揮督導權「被架空」的危機

「北霸主的殞落」八仙樂園停業5年後空拍照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新發現！復旦兒科醫院：兒童染疫 潛伏期比較長

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電

復旦大學附屬兒科醫院研究發現，未成年人新冠肺炎發病平均潛伏期長於成人，非重症病例無需抗病毒和經驗抗生素治療。

中新社報導，國家兒童醫學中心、復旦大學附屬兒科醫院是此次新冠肺炎疫情期間，上海唯一定點收治確診兒童患者的醫院。該院感染傳染科新發傳染病醫療組專家們總結了救治研究情況，形成「上海方案」，「我國兒童新型冠狀病毒感染的病例系列報導」在線發表於國際權威雜誌。

「系列報導」由兒科醫院感染傳染科主治醫生蔡潔皓、主任曾玫教授親自撰寫並投稿，從投稿到在線發表僅21天。曾玫教授表示，該研究不僅包括了2020年2月3日前上海市確診的新冠肺炎病例，還包括了海南省、安徽合肥和山東青島確診的兒童病例，具有地域代表性。

曾玫介紹，基於詳細的第一手臨床數據和嚴謹的分析，專家們發現，在中國第一波新冠流行高峰期間，兒童新型冠狀肺炎患者通常表現輕型或普通型；大多數發生在家庭暴露成人病例後，成人發病到孩子發病的平均潛伏期為6.5天，比成人報導的5.4天長。　

目前沒有針對新冠肺炎的特效抗病毒藥物，對於非重症的兒童新冠肺炎患者的治療，兒科醫院不用抗病毒藥物，而是給與對症處理，並且密切觀察病情變化，及時干預。因此，該研究也總結，非重症病例無需抗病毒和經驗抗生素治療，推薦常規篩查流感，避免過度使用相關藥物。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

歐洲新冠肺炎疫情為何炸裂？ 專業網友曝4大致命關鍵

新冠肺炎台灣確診增2例 案46第三採才確診

新冠肺炎肯德基也受災？ 招牌葡式蛋撻竟意外缺貨

資誠：肺炎疫情衝擊經濟大於SARS

相關新聞

習近平赴武漢考察 新華時評：勝利曙光已不遠

時隔武漢封城48天後，中共中央總書記習近平今日上午抵達武漢考察。官媒新華網評強調，「對疫情防控這場非常戰役，習近平總書記...

圖表看疫情／新冠肺炎疫情延燒逾百國 看全球最新數據整理

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

新發現！復旦兒科醫院：兒童染疫 潛伏期比較長

復旦大學附屬兒科醫院研究發現，未成年人新冠肺炎發病平均潛伏期長於成人，非重症病例無需抗病毒和經驗抗生素治療。

湖北省內封閉鬆綁 中低風險地區人員可憑證通行

湖北省政府今天在官網公告，將開放省內中、低風險地區持健康憑證「綠碼」人員全省通行；武漢市以外的高風險地區人員，也可憑「綠...

疫情數字趨緩 中國特色方艙醫院結束使命

隨著新冠肺炎疫情趨緩，疫源地武漢市的14家方艙醫院今起全部休艙。中國官方稱許這些以「中國速度」快速建成的臨時性醫院在防治...

親赴第一線 習近平今抵武漢考察

大陸官媒央視報導，今日上午，中共中央總書記習近平乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作。這是去年底新冠肺炎爆發後，習近平首度前往武漢視察，外界認為這是武漢疫情已有相當緩解的徵兆。

習近平武漢考察第一站 火神山醫院看病患、慰問醫者

武漢封城48天，中共中央總書記習近平今日上午抵達武漢考察，第一站抵達火神山醫院。據官媒央視報導，習近平了解醫院有關建設運...

武漢14家方艙醫院全部休艙

陸媒報導，專收2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）輕症病患的14家武漢方艙醫院，今天已全部休艙。自2月5日開艙啟用迄今35...

讚台灣防疫做得好 陸退休學者上書習近平被封殺

中國中央民族大學退休教授趙士林撰寫文章上書中共總書記習近平，痛陳當局處置武漢肺炎疫情不當、習近平難辭其咎，卻遭全面封殺。...

武漢華南海鮮市場住43天 這家人未感染新冠肺炎

被視為新冠肺炎疫情發源地的武漢華南海鮮市場3日進行大規模消毒，發現有一家四口居住在其中高達43天，且未穿任何防護服。今日...

親赴第一線 習近平上午首度抵達武漢考察

大陸官媒央視報導，今日上午，中共中央總書記習近平乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作。

畢業即失業？疫情難控 陸874萬大學生首當其衝

每年農曆春節之後的3、4月份，正是中國「金三銀四」企業招聘高峰期，然而因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱新冠肺炎）疫情爆發，失業潮越演越烈，今年中國史上為數最多的874萬大學應屆畢業生，不幸首當其衝。

熱門新聞

我增2例新冠肺炎確診 一為案34家人、一為荷蘭境外移入

義大利總理宣布 全國大封鎖

獨／蘇貞昌令政治人物退官股公司 桃勤、華儲董座遭拔

圖表看疫情／新冠肺炎疫情延燒逾百國 看全球最新數據整理

第二批包機露曙光 華航東航共同載470人返台

醫療體系即將崩潰！義大利疫區指揮曝「病人如海嘯般」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。