湖北省內封閉鬆綁 中低風險地區人員可憑證通行

湖北省政府今天在官網公告，將開放省內中、低風險地區持健康憑證「綠碼」人員全省通行；武漢市以外的高風險地區人員，也可憑「綠碼」與流入地採取「點對點」運輸方式流動。

這是湖北各地自1月23日起陸續宣布封城以來，首度鬆綁全省交通封閉措施。在此之前，湖北有多地縣、區已宣布鬆綁區域內交通封閉措施。

湖北省政府中午在官網刊登新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部通告表示，為落實分區分級分類分時差異化防控策略，推進企業復工復產和人員安全有序流動，決定開展湖北健康碼發放工作。

通告稱，中、低風險地區持綠碼人員全省通行；高風險地區持綠碼人員，按照當地防控指揮部規定出行，縣域內通行規則由縣（市、區）防控指揮部確定，市域內通行規則由市（州）防控指揮部確定。

通告也提到，武漢市以外高風險地區人員憑綠碼與流入地採取「點對點」運輸方式安全有序流動。持黃碼人員不予放行，持紅碼人員按疫情防控要求由當地收治、隔離。

根據通告，「健康碼」由個人用手機透過「鄂匯辦」、國家「互聯網+監管」、支付寶、微信等應用程式申領，經與全省防疫數據庫比對核驗後，將生成專屬二維條碼。

通告稱，健康碼共區分為綠碼、黃碼和紅碼，在疫情防控期間全湖北省通用，作為個人出行的電子憑證，也是疫情防控查驗的依據。

通告表示，經比對核驗湖北省防疫數據庫中「四類人員」數據，對未查詢到的人員，發放綠碼；比對核驗發現申請人記錄為在管的密切接觸者，發放黃碼；比對核驗發現申請人記錄為確診病例、疑似病例、發熱病例、無症狀感染者，發放紅碼。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情爆發後，中國湖北省各地自1月23日起陸續宣布中斷公共運輸與對外交通，宛如「封城」。

隨著近期確診人數下降，當局認定疫情趨緩，湖北宜昌市秭歸縣、咸寧市通城縣近日陸續宣布縣內交通管制鬆綁，但仍堅持縣域對外繼續封閉。咸寧赤壁市、宜昌伍家崗區、猇亭區和荊州市荊州區等地也陸續發出返家返崗、分級防控的通知。