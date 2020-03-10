武漢14家方艙醫院全部休艙

陸媒報導，專收2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）輕症病患的14家武漢方艙醫院，今天已全部休艙。自2月5日開艙啟用迄今35天，總共收治1.2萬餘名病患，均已出院或轉院。

綜合中新網、澎湃新聞等陸媒報導，3月10日，首批建設、首批收治2019冠狀病毒疾病輕症患者的武昌方艙醫院，成為武漢市最後一家休艙的方艙醫院。

9日晚間，在武漢洪山體育館的武昌方艙醫院，還留在院內的49名患者，均已達到出院標準，正在收拾個人物品準備今天出院；院內醫護人員則對醫療設備、艙內外環境進行消毒殺菌。

武漢第一家啟用的江漢方艙醫院昨天也宣布休艙，並創下「開放床位最多、累計收治人數最多、累計出院人數最多」的紀錄，累計收治1848人、轉出521人、出院1327人。

據統計，自2月5日開艙迄今，武漢14家方艙醫院1.3萬張床位，總共收治輕症新冠肺炎患者1.2萬多人；武漢平均每4名患者就有一人入住方艙醫院。

報導引述中國醫學科學院院長王辰表示，方艙醫院用最快的速度、最小的社會成本，達到迅速大幅度擴大收治容量的目的，雖非至善之法，但確是解決收治主要矛盾的現實之策。

方艙醫院屬野戰醫院概念，由一系列具有不同醫療或技術保障功能的「方艙」組合而成，具有早期治療的救治能力。

2月3日，新冠肺炎疫情正值高峰，由於定點收治醫院爆滿，官方宣布徵用武漢國際會展中心、洪山體育館與武漢客廳（中國文化會展中心），建設方艙醫院，用於收治新冠肺炎輕症患者，以免疫情持續散播；此後陸續增建至14家。

2月27日，央視新聞報導稱，隨著疫情趨緩，武漢共有48家定點醫院，空餘床位數已達6409張；方艙醫院也已實現「床等人」，空餘床位有5600張。

3月1日，武體方艙醫院宣布休艙，成為武漢第一家休艙的方艙醫院。當日，武漢新增新冠肺炎確診病例已降到193例。

湖北省衛健委副主任涂遠超3日表示，他們將根據疫情防控的實際，逐步縮減新冠肺炎收治的定點醫院，有序關停方艙醫院，分批、分步，逐步恢復正常的醫療秩序。

國家衛健委醫管中心副主任翟曉輝8日表示，武漢定點醫院的床位數已經空出了近萬張，下一步將把剩餘的方艙，逐步實施分批縮艙和休艙計畫，力爭在3月10日左右把方艙醫院全部休艙，其後患者會先收治到定點醫院，定點醫院如果解決不了，再啟動方艙。

新華社報導，方艙醫院醫護人員仍將在駐地待命，隨時接受調度，救援物資和設備原地封存。

據湖北省衛生健康委員會通報，3月9日，全省新冠肺炎新增確診病例17例，均在武漢；目前仍在院治療1萬4957例。